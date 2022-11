È stata eseguita una nuova stima sulle vendite a livello internazionale degli smartwatch per il terzo trimestre del 2022 rilasciata da Counterpoint, nota società globale di ricerche di mercato tecnologiche nel settore TMT. Ebbene, dai dati ottenuti dal rapporto vi è un’inaspettata sorpresa: dall’inizio dell’anno 2022, il mercato globale degli orologi smart è aumentato di oltre il 30%. Sapete qual è il Paese che detiene il primato e che risulta essere il più grande mercato mondiale di wearable? L’India, con una crescita all’anno di più del 171%.

Il recente rapporto, che prevede la nuova stima sulle vendite globali degli smartwatch, ha suddiviso gli orologi intelligenti in due gruppi: smartwatch di base e smartwatch HLOS. Questi ultimi fanno riferimento ad orologi di fascia alta che sono capaci di eseguire applicazioni di terze parti e sono dotati di un sistema operativo di fascia elevata. D’altro canto, gli smartwatch di base, sono, invece, dispostivi con a bordo un sistema operativo ritenuto “leggero” e rivolti ai consumatori con un budget limitato.

Con una quota di mercato superiore al 50% e con un aumento del 48% su base annua, Apple risulta essere il leader del settore nella categoria degli orologi HLOS. Mentre i restanti marchi presenti nell’elenco sono: Samsung, Amazfit, Huawei e Garmin. Grazie alla serie dei Samsung Galaxy Watch 5, le vendite del colosso Samsung sono aumentate del 62% su base trimestrale. Tuttavia, le spedizioni del produttore sudcoreano sono cresciute solamente del 6% su base annua visto che ha perso quote di mercato in India, scendendo perfino al di sotto del 3%. In merito ai leader della quota di mercato nel settore degli smartwatch di base, Noise (azienda indiana) detiene una quota di mercato di circa il 25%, seguito da Fire-boltt con il 24%, boAt con il 16%, Xiaomi con il 4,2% e Huawei con il 3,2%.

