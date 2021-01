Ci sono nuove informazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 2 gennaio a proposito della riapertura palestre, piscine e calcetto. Vale a dire tre tra le attività sportive più attese e popolari nel nostro Paese. Pochi giorni fa, anche sul nostro magazine, abbiamo esaminato da vicino dichiarazioni e trend, nel tentativo di contestualizzare al meglio la situazione che stiamo vivendo nel nostro Paese sul fronte Covid. Ebbene, i numeri della settimana non sono così incoraggianti, ma secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, il discorso va diversificato.

Le ultimissime notizie su riapertura palestre, piscine e calcetto

In effetti, grazie anche ad alcune anticipazioni riportate in giornata dal Corriere della Sera, è possibile fare il punto sulla riapertura palestre, piscine e calcetto. Come stanno le cose e quali sono gli scenari che possiamo prevedere in vista del 15 gennaio, quando andrà in scadenza l’attuale DPCM? Mettere sullo stesso piano questi mondi, evidentemente, è sbagliato, perché se nei primi due casi ci sono dei modi per assicurare il distanziamento tra persone, pur con tutte le limitazioni del caso, nel terzo no.

E così, stamane ci viene detto che procedono le analisi da parte del CTS, affinché si possa assicurare durante la seconda metà di gennaio la riapertura palestre e piscine. Ci saranno sicuramente forti limitazioni, sia per un discorso pratico in termini di attività consentite, sia per il numero di persone che potranno accedere alle strutture. Tuttavia, se la curva dei contagi non dovesse salire in modo preoccupante nei prossimi giorni, dovremmo andare in questa direzione.

Discorso diverso, purtroppo, per la riapertura calcetto. In questo caso, la fonte esclude perentoriamente che ci saranno novità dopo il 15 gennaio. Vedremo se febbraio sarà un momento buono per eventuali svolte positive, ma è chiaro che qui, ad oggi, non si possano fare previsioni. Insomma, tutti concentrati su riapertura palestre e piscine per ora.