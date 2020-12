Ci sono nuove dichiarazioni da prendere in esame da parte del Ministro Speranza, a proposito di un argomento molto delicato come la riapertura palestre e piscine, che dobbiamo prendere necessariamente in esame oggi 31 dicembre. La situazione nei giorni scorsi sembrava migliorare, stando anche a quanto annunciato in TV da Spadafora, Ministro dello Sport. Ne abbiamo parlato con un articolo dedicato, evidenziando il fatto che, dal suo punto di vista, l’obiettivo era e resta quello di riavviare queste attività già a gennaio 2021.

Questione riapertura palestre e piscine a gennaio 2021: cosa ha detto Speranza

Quali sono le novità che dobbiamo prendere in esame a proposito della riapertura palestre e piscine a gennaio 2021? L’approccio avuto da Speranza, in questi mesi, è sempre stato più cauto rispetto a quello di Spadafora. Il Ministro della Salute, infatti, ritiene che non ci siano le condizioni per far tornare i tifosi allo stadio nello scorcio iniziale del nuovo anno, lasciando intendere tra le altre cose che l’orario di chiusura per bar e ristoranti resterà fissato alle 18 anche alla scadenza del DPCM attualmente in corso.

A proposito della riapertura palestre e piscine a gennaio 2021, abbiamo quantomeno una prima comunicazione ufficiale. Non ci saranno novità a gennaio, o quantomeno dopo il 6 gennaio. Secondo Speranza, infatti, oltre agli stati, resteranno chiusi anche piscine, palestre, cinema, teatri. Il Ministro ha ribadito che siamo ancora dentro la seconda ondata, citando il caso Londra che è in procinto di tornare verso misure molto dure. Resta da capire quali decisioni verranno prese in Italia.

Ovviamente, quanto riferito da Speranza a proposito di riapertura palestre e piscine non comporta necessariamente un blocco preventivo per tutto il mese di gennaio 2021, ma è chiaro che le sue parole tendano ad andare in una direzione diversa rispetto alle recenti uscite di Spadafora. Insomma, la sensazione è che nei prossimi trenta giorni non ci saranno novità di rilievo sotto questo punto di vista, ma nulla è ufficiale al momento.