Ho notato in questi giorni che molti addetti ai lavori hanno fatto enorme confusione su un argomento delicato per tanti italiani, in relazione alla necessità di munirsi di super green pass per giocare a calcetto dal prossimo 10 gennaio 2022. Stando al mio approfondimento di oggi, che arriva otto mesi dopo le disposizioni che hanno consentito la riapertura dei centri in seguito al secondo lockdown, la storia è più articolata di quanto si possa immaginare.

Cosa sappiamo su green pass e super green pass per giocare a calcetto dal 10 gennaio

Nello specifico, quando verrà richiesto il green pass o il super green pass per giocare a calcetto dal 10 gennaio? Il punto è tutto in questo quesito, perché analizzando meglio il testo del decreto Festività, effettivamente occorreva distinguere le situazioni e le relative normative a seconda del luogo in cui si sarebbe praticato lo sport di squadra. Per farvela breve, per accedere ad un campetto all’aperto e al relativo spogliatoio inizialmente era sufficiente disporre del green pass base.

Dunque, se non siete vaccinati o guariti dal Covid, potevate usufruire del servizio con un tampone fatto in prossimità della partita. Con le novità del 29 dicembre, però, è stato introdotto anche qui il green pass rafforzato. Ovviamente, se intendete giocare a calcetto al chiuso, dal 10 gennaio si renderà indispensabile anche qui il green pass rafforzato. In sostanza, dovrete avere alle spalle una somministrazione del vaccino “fresca”, o in alternativa risultare guariti dal Covid negli ultimi mesi. Starà al gestore del campo effettuare i controlli del caso.

Il testo del decreto in questione, infatti, disciplina solo lo sport amatoriale di contatto al chiuso ed ora anche all’aperto. Vedremo se entro il 31 marzo 2021, quando in teoria dovrebbe terminare lo stato di emergenza, arriveranno ulteriori misure restrittive per chi vuole giocare a calcetto. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori notizie in merito qui in Italia.