Occorre fare il punto della situazione per tutti coloro che, in questa fase, vogliono capire quando si potrà procedere con l’utilizzo di spogliatoi e docce delle palestre, senza dimenticare ovviamente i campi di calcetto. Al di là delle questioni inerenti i rimborsi degli abbonamenti, che abbiamo provato ad approfondire nei giorni scorsi, c’è dunque un altro fronte che va preso in considerazione. Per diverse ragioni, infatti, si tratta del prossimo obiettivo fissato sia dai titolari delle strutture, sia dai clienti.

Cosa sappiamo sull’utilizzo di spogliatoi e docce delle palestre e presso i campi di calcetto

Provando a fare il punto della situazione, ci sono sia dei chiarimenti da portare alla vostra attenzione, sia delle ipotesi da avanzare su queste tematiche. Tutti coloro che vogliono saperne di più sull’utilizzo di spogliatoi e docce delle palestre, oltre ai servizi aggiuntivi forniti presso i campi di calcetto, devono partire da un presupposto. Non tutti sanno che, in realtà, sia possibile utilizzare lo spogliatoio. Tutti coloro che, al momento della riapertura delle palestre prevista il 24 maggio, avranno bisogno di cambiarsi, potranno farlo senza problemi.

Aspetto non secondario, soprattutto considerando l’arrivo della stagione estiva e l’innalzamento delle temperature. Discorso diverso per le docce. Indipendentemente dal fatto che vi rechiate in palestra o presso un campo di calcetto, al momento quelle non possono essere utilizzate. Quali sono le prospettive sotto questo punto di vista? Non abbiamo ancora riscontri ufficiali, anche perché sarà importante valutare l’impatto sui numeri dopo le prime aperture (senza dimenticare la questione delle vaccinazioni), ma qualche ipotesi può essere avanzata.

Probabile, infatti, che almeno durante il mese di giugno sarà impossibile utilizzare le docce di palestre e campi di calcetto. La prudenza è doverosa in un momento del genere e qualcosa potrebbe sbloccarsi a partire da luglio.