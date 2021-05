Sta prendendo piede in queste ore l’ipotesi di una possibile riapertura palestre anticipata al 17 maggio. Forte il pressing di alcuni schieramenti politici nei confronti del governo, affinché si possano bruciare le tappe e ridare ossigeno ad una categoria martoriata dal Covid da oltre un anno. Tanti professionisti del settore, nello specifico, affermano di essere ancora in attesa delle agevolazioni e dei sostegni a fondo perduto garantiti dall’Esecutivo, ma al momento lo scopo primario di tutte le parti è quello di ridare slancio alle attività.

Cosa sappiamo sulla possibile riapertura palestre anticipata al 17 maggio

Quali sono le indicazioni che arrivano in queste ore? Dopo aver analizzato da cima a fondo i protocolli che dovranno essere rispettati dai vari operatori del settore, come forse ricorderete tramite il nostro articolo pubblicato a fine aprile, da un paio di giorni a questa parte si parla con insistenza dell’ipotesi di riapertura palestre anticipata al 17 maggio. I nuovi contagi stanno calandro progressivamente, così come coi vaccini abbiamo preso un buon ritmo in Italia e nel resto d’Europa. Al contempo, la pressione ospedaliera è finalmente in trend positivo.

Dunque, dal punto di vista sanitario sembrano esserci oggettivamente i presupposti affinché si possa concretizzare una riapertura palestre anticipata al 17 maggio. Tuttavia, i segnali che arrivano dal governo sono ancora tiepidi e l’imminenza delle date ci dice che con ogni probabilità non ci sarà alcun cambio di programma. Dunque, allo stato attuale è doveroso pensare che, come da programma, la ripresa delle attività ci sarà solo a partire dalla prima settimana di giugno.

Inutile dire che la situazione sia in continua evoluzione e che a giorni, se non addirittura ad ore, potrebbero esserci altri aggiornamenti in merito. Appena ne sapremo di più sull’eventuale ed attualmente remota possibilità di una riapertura palestre anticipata al 17 maggio, vi faremo sapere tramite ulteriori articolo sul tema.