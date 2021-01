Il finale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina è destinato a far parlare ancora molto di sé. La quarta e ultima stagione della serie Netflix, attesissima dai fan, è arrivata il 31 dicembre 2020 per chiudere un anno davvero difficile per tutti.

Attenzione: il seguente articolo contiene SPOILER sul finale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

La quarta stagione ha visto i nostri eroi di Greendale alle prese con gli Orrori di Eldritch, minacce ultraterrene che colpiscono la città e con cui i protagonisti devono lottare nel corso degli otto episodi – un orrore in ogni episodio, in altre parole “il mostro della settimana” nella normale serialità statunitense. Un espediente narrativo che non sempre funziona, e nel caso della serie, si vede. L’ultimo degli Orrori con cui i nostri eroi hanno a che fare è il Vuoto, ovvero la fine di tutte le cose.

L’ultimo episodio vede Sabrina sacrificarsi per salvare la vita delle persone che ama, ponendo quindi fine al Vuoto che lei stessa aveva accidentalmente portato a Greendale. Sabrina Spellman è morta e nella scena finale la troviamo nell’aldilà, dove si riunisce con l’amato Nicholas. Lo stregone si è lasciato morire così da poter passare il resto dell’eternità al suo fianco.

Un finale che potrebbe far felici i fan Nabrina, ma non da lasciare soddisfatti. In un’intervista, la protagonista Kiernan Shipka spiega di essere rimasta abbastanza sorpresa quando ha letto la sceneggiatura sulla sorte del suo personaggio. Infatti, gli autori non sapevano se la serie sarebbe stata rinnovata, quindi avevano pianificato quattro finali diversi, scegliendo poi la morte di Sabrina Spellman per chiudere definitivamente la storia. Ma ha funzionato?

“Penso che ciò significa che lei è davvero un’anima altruista, e si sacrifica per il bene più grande ed è una cosa molto forte”, afferma la Shipka. “E penso che mi abbia colpito un po’ emotivamente. Non è facile da digerire. C’è molto significato e impatto dietro questo gesto e sul suo significato. Ma soprattutto, sono rimasto completamente sorpresa.”

Sabrina è morta, ma ciò non significa che il personaggio non possa tornare in vita, in qualche modo.

Il personaggio non mi appartiene, ma è dei fan e del pubblico. Se vorranno guardare il finale ed essere contenti che finirà insieme a Nick, allora bene. Mi limiterò a dire che lei è piuttosto esperta e potrebbe trovare il modo di tornare a Greendale, se sceglie di farlo. Dico questo perché la adoro così tanto, e voglio che succeda. Spero che i fan sentano che non è la fine di Sabrina, ma solo la prossima fase di qualunque strana vita lei possa condurre nell’aldilà. Tutto è possibile nel mondo di Sabrina. Ecco ciò che penso. Spero che lei possa tornare.

E se all orizzonte ci fosse il tanto sospirato crossover con Riverdale, serie ambientata nel suo stesso universo?

Credo che possiamo ancora andare a Riverdale. Ho ancora speranza che lei si presenti così e dica ‘Oddio, sono approdata nella città sbagliata!’ E finisce per restare intrappolata lì per un bel po’. Credo sarebbe fantastico. Mi piacerebbe davvero un film. Amo questo personaggio e così tanto questo cast che qualunque cosa possiamo fare per concludere per far felici i fan e far vivere Sabrina… Tutto ciò sarebbe fantastico.