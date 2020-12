A che ora esce Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 oggi su Netflix? Il conto alla rovescia è già iniziato visto che da questa mattina i fedelissimi della serie potranno godere di questo 31 dicembre in zona rossa in compagnia dell’ultimo capitolo per un totale di otto episodi. Sarà l’ultima maratona seriale dell’anno 2020 o la prima del 2021? Questo tocca a voi deciderlo visto che Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 esce su Netflix oggi e a partire dalle 9 saranno disponibili tutti gli episodi, dal primo dal titolo The Eldritch Dark all’ultimo, At the Mountains of Madness.

L’appuntamento è fissato per oggi quindi con il quarto capitolo della serie che metterà la parola fine alla storia di Sabrina e di tutti gli abitanti di Greendale. Nella terza stagione abbiamo visto Sabrina combattere contro i suoi nemici giungendo fino all’inferno e venendone fuori solo grazie ad una competizione con Calliban che alla fine le ha permesso di trovare un equilibrio tra mondo mortale e infernale solo perché è riuscita a sdoppiarsi e se una sua versione rimarrà agli Inferi come Regina, l’altra è tornata a casa con le sue zie e i suoi amici.

Ecco il trailer del capitolo finale:

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 in uscita oggi su Netlix porteranno Sabrina allo scontro finale fra Padre Blackwood, che ha evocato gli “Orrori di Eldricht” . Bisognerà capire se le due Sabrina dovranno unire le forze per combatterlo oppure ne basterà solo una anche grazie al fatto che la nuova Congrega è forte del potere di Ecate. Non mancherà la parte di teen drama della serie con Nick che cercherà di riavvicinarsi a Sabrina sbarcando addirittura a Greendale in versione nuovo compagno di scuola. L’esilarante trailer del finale di stagione e di serie mostra anche tanto sangue, un nemico contro cui non hanno mai combattuto ma anche possessioni e guerre, come finirà Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 e a chi dovremo dire addio in questi ultimi episodi?