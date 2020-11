Il poster di Riverdale 5 è poco rassicurante per i fan. Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha svelato sui social la locandina ufficiale della quinta stagione che prevede non solo la conclusione di diverse trame lasciate in sospeso quest’anno, ma anche un copioso salto temporale.

I primi episodi di Riverdale 5 chiuderanno la storyline dedicata al liceo con il ballo studentesco e la consegna dei diplomi. Successivamente l’ambientazione si sposterà cinque anni dopo quegli eventi, mostrando i protagonisti dopo il college e in età adulta. Una scelta dettata dal Covid, che per causa di forza maggiore ha obbligato la produzione a sospendere le riprese lo scorso marzo e a tornare sul set per la nuova stagione solo dopo un periodo di quarantena.

Con il poster di Riverdale 5, la serie tratta dai fumetti Archie è pronta a stupire di nuovo i suoi fan. Il creatore Aguirre-Sacasa ha pubblicato su Twitter la locandina di quella che si annuncia come una stagione forse horror: il braccio di uno zombie emerge da terra, immersa in un’atmosfera cupa e nebbiosa. “Niente resta sepolto per sempre”, anticipa lo showrunner, aggiungendo una serie di emoji che includono un cuore spezzato (qualcuno si lascerà?), un teschio e un anello di fidanzamento (matrimonio a fine stagione?).

Riverdale si tinge di soprannaturale ed è impossibile non pensare a Le terrificanti avventure di Sabrina, serie ambientata nello stesso universo di Archie & compagni, in arrivo su Netflix con l’ultima stagione. Se lo show teen della CW ha in mente di resuscitare qualche morto, bisogna considerare l’ampia scelta di personaggi, a cominciare da Jason Blossom, amato fratello di Cheryl, deceduto nell’episodio pilota. Oppure gli abitanti di Riverdale si incontreranno con quelli di Greendale dando vita a un atteso (e spesso annunciato) crossover?

Le terrificanti avventure di Sabrina si conclude il 31 dicembre con la sua ultima tranche di episodi, e potrebbe essere un bel regalo d’addio apparire a Riverdale per salutare Archie, Betty, Veronica e Jughead. O forse semplicemente non significa nulla, e lo showrunner si sta solo divertendo a stuzzicare i suoi fan.

Ecco il poster di Riverdale 5:

Riverdale 5 debutta negli Stati Uniti e sulla rete CW il 20 gennaio 2021. In Italia, invece, la quarta stagione è andata in onda su Premium Stories, mentre in chiaro potrebbe arrivare su Italia1 il prossimo anno.