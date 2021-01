Gli Ostacoli Del Cuore e Volente O Nolente di Ligabue ed Elisa sono probabilmente i rispettivi duetti eccellenti dei due artisti. Dallo scoccare la mezzanotte le voci più amate d’Italia – e non solo – stanno facendo a gare per sorprendere i fan con novità e promesse mantenute. Dopo l’inedito di Vasco Rossi anche il rocker di Correggio si è dato da fare per accogliere il 2021 con un regalo destinato ai fan.

Si tratta della pubblicazione delle demo originali dei singoli Gli Ostacoli Del Cuore e Volente O Nolente di Ligabue, registrate insieme a Elisa durante un pomeriggio del 2006 nello studio del cantautore emiliano. Si tratta, essenzialmente, di bozze per chitarra, voce e pianoforte che documentano il risultato della scrittura dei brani pubblicati successivamente dai due artisti. Al loro interno possiamo sentire, in effetti, l’atmosfera intima che ha coinvolto Elisa e Ligabue in quel momento in cui i brani hanno raggiunto la struttura che oggi conosciamo. Ovviamente alcune parole sono differenti dal testo pubblicato nelle versioni ufficiali.

Le due demo sono state inserite nell’album 7 e nella Bonus Version di 77+7 , la raccolta di singoli del cantautore di Correggio, e sono state annunciate da Luciano Ligabue in un video diffuso sui social.

Gli Ostacoli Del Cuore è stata pubblicata come singolo nel 2006 e inserita come inedito nel disco Soundtrack ’96-’06 di Elisa mentre Volente O Nolente è stata pubblicata nel novembre 2020 come anticipazione di 7, nuovo disco di inediti di Ligabue. Una sorpresa per i fan, dunque, che con la pubblicazione delle due demo scoprono la dimensione più intima di due artisti che un pomeriggio di 15 anni si sono incontrati per lavorare su una collaborazione all’interno di uno studio.

“Essenziali e senza fronzoli, con alcune piccole differenze di testo rispetto alle versioni finali, i due provini restituiscono le voci e le emozioni di quel pomeriggio di 15 anni fa”.

Finora, come comunica il rocker di Correggio sui social, le due demo di Gli Ostacoli Del Cuore e Volente O Nolente di Ligabue ed Elisa erano state ascoltate da poche persone.