Ligabue racconta l’album 7 e la raccolta 77+7, due uscite che festeggiano i suoi primi 30 anni di carriera.

Escono il 4 dicembre il disco di inediti 7 e la raccolta 77+7, dove 77 sono i brani migliori della sua carriera e i 7 sono gli inediti contenuti anche nel disco. Fa da apripista il singolo con Elisa, Volente O Nolente, già disponibile in radio e in digitale.

Ligabue racconta l’album 7, unitamente agli altri progetti che prendono vita in questo 2020 decisamente fuori dal normale. Il Covid-19 lo ha costretto a stare fermo e, allo stesso tempo, a guardarsi indietro. Prende così vita il libro È Andata Così e l’idea di rivivere il suo percorso anche in musica attraverso una raccolta antologica.

Il 2020 di Ligabue

Per Ligabue, come per tutti noi, il 2020 è stato un anno molto particolare. Si sarebbe dovuto esibire in concerto ma l’evento 30 Anni In Un Giorno atteso a Campovolo quest’anno è stato posticipato. In questa situazione, il Liga, non potendo guardare avanti, decide di guardarsi alle spalle e di raccontarsi.

“Il 2020 è stato un anno molto particolare nella sua tragicità, un anno in cui avevamo in testa di fare tanto per festeggiare questi 30 anni. Non abbiamo potuto fare quello che contava più di ogni altra cosa, il concerto, ma abbiamo potuto guardare al passato, è stata la prima volta in 30 anni. Non mi sono mai soffermato su quello che ho fatto ma la tragedia del covid mi ci ha costretto. Avevo voglia di raccontare la mia storia attraverso i miei occhi, per la prima volta”.

L’album di inediti 7

Ligabue racconta l’album 7 e il momento in cui è partito il lavoro sui nuovi pezzi. Tutto ha avuto inizio dall’archivio storico di Ligabue:

“Abbiamo messo le mani nell’archivio e sono spuntate delle cose, queste cose sono 7, assolutamente nuove ma che hanno un seme che viene dal passato. Rientravano in questa fase”, racconta.

Il rocker racconta la nascita di Mi Ci Pulisco Il Cuore: “Ho preso il titolo, sfacciato e divertente, da lì sono partito con una canzone che ha un ritornello che ha una sua attualità”.



Su Un Minuto Fa dichiara: “In Buon Compleanno Elvis, nel brano, Leggero si menziona una certa Kay. C’era una canzone non inserita in quel disco che parlava di questa Kay, Kay è Stata Qui, e su quella musica ho scritto Un Minuto Fa”.



Anche Essere Umano è stata scritta a partire da una vecchia demo. Il cantante ha rimesso mano al testo.

Volente O Nolente feat. Elisa

Volente O Nolente è il nuovo singolo di Ligabue feat. Elisa ma è una canzone che risale a 15 anni fa, quando scrisse per lei Gli Ostacoli Del Cuore.

“Per la prima volta mi venne voglia di pensare una canzone non cantata da me ma da Elisa, la chiamai per proporgliela. Preparai anche il provino di Volente O Nolente in quell’occasione; risale a 15 anni fa e parla di due persone costrette a stare separate che si scambiano una serie di desideri ingenui e candidi che rivelano un forte bisogno di saper sperare. Sentirli cantati da Elisa sembravano credibili, così ho preso la voce di Elisa di 15 anni fa e con Fabrizio Barbacci ho montato la canzone intorno alla sua voce”.

Perché il numero 7?

Non tutti lo sanno ma Ligabue è molto legato al numero 7, che ricorre molto spesso nel suo percorso. Il 7 è sempre stato il suo numero preferito e non a caso. Racconta, a tal proposito, un aneddoto.

“Dopo l’uscita di Fuoco E Fiamme – mi arrivava ancora la posta scritta a mano – ho letto due lettere di due numerologhe che mi volevano far sapere che sono un 7 che cammina. I motivi: il mio nome è composto da 7 lettere come il mio cognome. San Luciano è il 7 gennaio, le mie iniziali sono due L che rovesciate sono 7. Il mio primo concerto si è tenuto nel 1987 e ho fatto il primo stadio nel 1997”.

Ha iniziato a farci caso da quel giorno e a utilizzarlo. Ricorda, ad esempio, le 7 notti in Arena. Nel chiudere il cerchio relativo ai suoi primi 30 anni di carriera, ha trovato divertente giocare con il suo numero.

I brani di Ligabue “utili” nei momenti di difficoltà

Il 2020 passerà sicuramente alla storia come uno degli anni più complicati mai vissuti dall’essere umano. In questo contesto, Ligabue parla anche di brani “utili” al superamento dei momenti difficili.

Ne è un esempio la canzone Quella Che Non Sei che parte dalla condivisione di quello che prova un essere umano, Ligabue, per poi essere condiviso dagli altri. Niente Paura in questo momento è quasi fin troppo scontato.

La pandemia Covid-19

In un 2020 sofferenze a causa della pandemia da Coronavirus, Ligabue dice la sua sul covid-19 invitando tutti a resistere e a guardare al futuro con ottimismo e speranza.

“In questo momento dobbiamo essere capaci di gestire l’emergenza tenendo botta e cercando di non beccarlo, non di non contagiare persone più a rischio di noi; ma dobbiamo cercare di non avere paura. Rischiamo di avere paura del futuro. In questo caso siamo solo spettatori, dobbiamo incrociare le dita e sperare nel futuro”.

I concerti e il grande evento del 2021

Amareggiato per il posticipo del suo 30 Anni In Un Giorno, Ligabue non si sta ancora preparando al ritorno al live.

“Non mi sto preparando per il 19 giugno 2021, sono ancora in una fase di estrema frustrazione, sono una pentola a pressione”, racconta. Non è stato piacevole posticipare la festa per i suoi 30 anni di carriera ma “quando sarà ,tra gioia e frustrazione da sfogare e senso di liberazione, ho la sensazione che tante cose capiteranno al punto che sarà quasi insostenibile quel concerto per me”.