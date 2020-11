Volente O Nolente di Ligabue feat. Elisa è il singolo di lancio di 7, nuovo album di inediti che il rocker di Correggio pubblicherà il 4 dicembre prossimo, a oltre un anno da Start.

L’annuncio dell’arrivo di un nuovo singolo in radio è stato dato attraverso i canali social dedicati all’artista, nei quali ha anche specificato che si sarebbe trattato del primo duetto con Elisa inserito in uno dei suoi album.

A poche ore dall’annuncio è arrivato anche il commento dell’artista di Monfalcone, che ha definito come magica questa nuova collaborazione dopo Gli Ostacoli Del Cuore e A Modo Tuo.

Del nuovo album, che sarà inserito in un cofanetto monumentale da 77 inediti, si conosce già il brano La Ragazza Dei Tuoi Sogni. Il singolo è stato presentato a settembre alla RFC Arena di Campovolo, senza pubblico, a qualche giorno dalla serata che avrebbe dovuto tenere per celebrare i suoi 30 anni di carriera.

In segno di speranza per la rapida ripartenza del settore della musica dal vivo, Ligabue aveva anche preso parte a una delle serate dei Seat Music Awards all’Arena di Verona, dove aveva annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo ed eseguito uno dei suoi grandi classici, Questa è La Mia Vita.

Il concerto che avrebbe dovuto tenere all’Arena Campovolo sarà recuperato nel 2021, con i biglietti che sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Nonostante il rinvio del concerto, Ligabue aveva voluto comunque mostrare la sua vicinanza ai fan attraverso un nuovo video girato all’Arena Campovolo in Urlando Contro Il Cielo. La clip è stata quindi condivisa sui suoi canali ufficiali nel giorno in cui avrebbe dovuto tenersi il concerto dal vivo.

Già noti i titoli del nuovo album che conterrà 7 tracce e che s’intitolerà 7. Il disco sarà inserito in un box celebrativo per il quale sono stati scelti 77 singoli, tutti rilasciati nel corso di questi primi 30 anni di carriera.

Dipendesse da me

il telefono suonerebbe

solamente notizie belle

e bella compagnia

dipendesse da me

non sarei là fuori in giro

ma sapresti che cosa fare

e lo saprei anch’io

Volente o nolente

risponderò presente

volente o nolente

non lasci indietro niente

Dipendesse da me

capiremmo un po’ tutti tutto

ci sarebbe comunque campo

in questa galleria

dipendesse da me

qui sarebbe Natale sempre

e le luci non vengono spente

se non lo dico io

Volente o nolente

risponderò presente

volente o nolente

rimani in testa sempre

Volente o nolente

non lasci indietro niente

Dipendesse da me non saresti da qualche parte

che non fosse la stessa parte

dove sono anch’io

Volente o nolente

risponderò presente

volente o nolente

c’è un orizzonte sempre

Volente o nolente

non lasci indietro niente