Sono stati annunciati gli ospiti di Danza Con Me, su Rai1 stasera, sabato 1° gennaio 2021. Ad aprire la serata di Roberto Bolle sarà – come già noto – Vasco Rossi per la presentazione in anteprima esclusiva live di Una Canzone D’Amore Buttata Via.

Il nuovo singolo del rocker di Zocca è disponibile da oggi ovunque e staserà sarà protagonista della quarta edizione del tradizionale show di Capodanno di Roberto Bolle.

“Mai come in un momento come questo, siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi. L’Arte è vita, è la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, pensare, creare. L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e per lo spirito. È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi”, sono le parole di Roberto Bolle nel presentare la nuova edizione del suo show, in equilibrio tra musica e danza.



Tantissimi gli ospiti di Danza Con Me nella prima serata dell’anno di Rai1. Vasco Rossi e il suo nuovo singolo saranno protagonisti del pezzo coreografato da Mauro Bigonzetti per Roberto Bolle insieme a Virna Toppi – Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano – Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace – sempre della Compagnia della Scala. Sarà la sigla d’apertura di Danza Con Me, ambientata al Laboratorio Ansaldo del Teatro Alla Scala di Milano.

A condurre la serata saranno Francesco Montanari e Stefano Fresi con Miriam Leone ma tanti altri ospiti hanno accettato l’invito di Bolle a danzare con lui.

Ospite d’eccezione sarà Michelle Hunziker che si esibirà con Bolle in un momento di musical sulla violenza sulle donne. La presentatrice reciterà un monologo.

Tra gli ospiti di Danza Con Me è atteso Ghali che regalerà alcuni dei suoi brani e interpreterà la poesia dell’attivista per i diritti civili Maya Angelou, I Still I Rise, danzata da Carlos Kamizele.



A Danza Con Me anche Diodato che mostrerà ai fan un lato inaspettato. Protagonista di un momento speciale anche Fabio Caressa.



L’appuntamento con Danza Con Me è per stasera dalle ore 21.20 su Rai1.