Sono estremamente interessanti ed incoraggianti le notizie emerse questa mattina a proposito del Samsung Galaxy Note 10, a proposito della distribuzione dell’aggiornamento con Android 11 qui in Europa. Ad inizio mese, come forse ricorderete con il nostro articolo pubblicato allora, la situazione era diventata molto complicata per la serie, al punto da ipotizzare eventuali ritardi con la diffusione del pacchetto software. Le cose sono cambiate negli ultimi giorni, come è possibile osservare oggi 30 dicembre qui in Europa.

Ora è realtà l’aggiornamento con Android 11 per il Samsung Galaxy Note 10

In particolare, ci stanno arrivando proprio in questi minuti riscontri molto importanti da SamMobile. Dopo una lunga attesa, infatti, il Samsung Galaxy Note 10 sembra essere effettivamente pronto a ricevere l’aggiornamento impostato su One UI 3.0 e Android 11. Secondo quanto raccolto finora, l’upgrade è in fase di lancio in Germania in questo momento, ma potrebbe presto espandersi in altri mercati. Conoscendo lo storico del produttore coreano, è molto probabile che nel giro di pochissimi giorni ci siano segnali concreti anche per il pubblico italiano.

Al momento, per il Samsung Galaxy Note 10 vengono segnalate le stesse funzioni che abbiamo avuto modo di toccare con mano attraverso altri device compatibili con Android 11. Parliamo pertanto di design dell’interfaccia utente aggiornato, senza tralasciare le app stock aggiornate ed una piccola rivoluzione per la tastiera, ora ricca di funzionalità. A completare il quadro, poi, troviamo la schermata di blocco dinamica migliorata, l’arrivo dei widget della schermata di blocco, chiudendo il cerchio con prestazioni migliorate e maggiore sicurezza per i dispositivi.

Dunque, già avviata la distribuzione via OTA, con la concreta possibilità di vedere entro questa settimana l’aggiornamento con One UI 3.0 e Android 11 disponibile in Italia per i possessori di un Samsung Galaxy Note 10. Che ne pensate delle notizie trapelate fino a questo momento per il pubblico di casa nostra?