Non si sono messe bene le cose per l’aggiornamento beta One UI 3.0 per i Samsung Galaxy S10 e Note 10. Il programma sperimentale che include anche il rilascio Android 11 sarebbe in una decisa fase di stallo e questo per evidenti problemi di batteria che gli sviluppatori starebbero cercando di risolvere, anche se forse non così celermente.

Lo stato dell’arte per il rilascio di nuove versioni beta dell’aggiornamento One UI 3.0 per gli ex top di gamma ci viene comunicato da SamMobile che ha intercettato quanto riferito da un Beta Operation Manager del programma sperimentale. Non ci sono dunque dubbi sulla veridicità delle notizie qui fornite. Proprio i Samsung Galaxy S10 e Note 10 riceveranno l’update stabile probabilmente un po’ più tardi del previsto, proprio a causa delle anomalie finora riscontrate.

Più esattamente, per quale motivo lo sviluppo dei una nuova versione beta One UI 3.0 sarebbe ritardato per i Samsung Galaxy S10 (sarebbe il secondo firmware in questo caso) ma anche per i Note 10 e 10 Plus (terzo pacchetto di test per i phablet invece)? Il produttore avrebbe ammesso importanti bug e problemi relativi al consumo eccessivo della batteria. La causa del consumo energetico anomalo sarebbe stata tuttavia identificata nella funzione Samsung Pass e per questo motivo gli esperti dovrebbero essere in grado di giungere ad una soluzione. Si nutrono speranze in rilasci programmati a giorni, magari già a partire dalla settimana prossima.

Certo è impossibile non considerare come il programma beta One UI 3.0 sia stato caratterizzato da più di qualche problema e anche per diversi modelli della serie Galaxy. Per fortuna, almeno per le ammiraglie Samsung Galaxy 20, l’update è stato già rilasciato globalmente e a livello globale. Lo stesso passaggio dovrebbe interessare presto i Note 20, magari entro la fine di questo anno. e dunque prima del 31 dicembre. Il prossimo top di gamma Galaxy S21 atteso per il 14 gennaio dovrebbe invece giungere già con un aggiornamento incrementale ossia la One UI 3.1.