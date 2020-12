CoD Black Ops Cold War rappresenta l’ultima incarnazione della popolare saga FPS di casa Activision. Il titolo, realizzato dai ragazzi di Treyarch, ci porta a combattere sullo sfondo della Guerra Fredda tra USA e Ex Unione Sovietica e viene definito come un sequel diretto del primo Call of Duty Black Ops uscito nel 2010. Oltre alla campagna, il gioco presenta numerose modalità multigiocatore, la modalità Zombie e il supporto per le stagioni condivise con Call of Duty Warzone, il Battle Royale di Activision che tanto successo ha riscosso, coinvolgendo oltre 50 milioni di giocatori.

Come spesso accade per le produzioni sparacchine del colosso americano, anche per CoD Black Ops Cold War il vero cuore pulsante dell’esperienza è quella del multigiocatore, da sempre affollatissimo e largamente apprezzato dalla community geek. La stessa che sarà felice di sapere che, ancora una volta, potrà beneficiare di un periodo in cui sarà possibile guadagnare Punti Esperienza Doppi. Per incitare i gamer a giocare anche durante le festività, il team di sviluppo aveva dato il via a questa iniziativa per Natale, ed ora è infatti pronto a bissare per Capodanno, come segnalato attraverso il tweet ufficiale presente poco più in basso in questo stesso articolo.

2XP incoming. Dec. 31 through Jan 4. pic.twitter.com/wIIT95NwfO — Call of Duty News (@charlieINTEL) December 29, 2020

Chiunque sia in possesso di una copia dello sparatutto in prima persona potrà di conseguenza portaersi a casa il doppio dei punti esperienza nel corso dei match online a partire dalle ore 19:00 del prossimo giovedì 31 dicembre 2020. L’iniziativa resterà valida fino al 4 gennaio 2021 alla stessa ora. Per il momento, Treyarch ha confermato che l’arrivo del bonus esclusivamente per i punti esperienza del profilo. Questo va a significare che per i prossimi giorni non sarà possibile in CoD Black Ops Cold War velocizzare il guadagno dei punti utili ad avanzare nel Pass Battaglia o quelli necessari a sbloccare tutti gli accessori delle varie bocche da fuoco.