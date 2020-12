Il Natale di COD Black Ops Cold War si preannuncia particolarmente rovente. Caldo come il piombo che non mancherà di volare negli ambienti multigiocatore, con il numero di pallottole vaganti che è destinato a salire.

L’iniziativa di Activision e Treyarch prevista per le festività incombenti è di quelle importanti. E mira ad allargare una community che già conta milioni di appassionati. Le modalità multigiocatore di COD Black Ops Cold War saranno infatti rese disponibili in formato gratuito per tutti i giocatori. Un modo per stuzzicarne l’appetito videoludico e spingerli all’acquisto. Una strategia che chiaramente già in altre occasioni (e in altri contesti) ha dimostrato di avere la sua efficacia.

Sebbene ci sia da sottolineare che, in questo caso, il tempo è agli sgoccioli. Sarà infatti possibile fruire senza esborsi economici del multiplayer del gioco solo fino alle 19.00 di giovedì 24 dicembre.

Ebbene il team di sviluppo e il produttore non si accontentano di sfruttare soltanto questa strada per alimentare la fame digitale dei propri appassionati. No, questa volta si gioca al raddoppio, nel vero senso della parola.

COD Black Ops Cold War si addobba a festa

A partire dalla giornata odierna, e per una settimana, sbloccare contenuti all’interno del Pass Battaglia di COD Black Ops Cold War sarà più semplice. Dalle 19.00 nostrane, gli addetti ai lavori hanno infatti programmato il raddoppio dei punti XP guadagnabili scendendo sul campo di battaglia.

Starting tomorrow, we’re kicking off the holidays right with 2X Battle Pass XP in #BlackOpsColdWar through 10AM PT Dec. 28th!

#HappyHolidays pic.twitter.com/x9raKbiJ5T — Treyarch Studios (@Treyarch) December 21, 2020

Hanno insomma indossato il vestito rosso da Babbo Natale, per venire incontro alle esigenze della community. Un’opportunità importantissima per coloro che, indaffarati per il lavoro e con poco tempo per giocare durante l’anno, vorranno approfittare di queste festività per sbloccare con più comodità gli elementi cosmetici con cui personalizzare il proprio alter ego digitale.

Un’iniziativa che avrà una scadenza naturale alle 19.00 del prossimo martedì, 28 dicembre. Meglio quindi dare il massimo in questa settimana, senza però (e lo sottolineiamo) trascurare la famiglia!

Fonte