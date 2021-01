Alzi la mano chi non avrebbe voglia in questo momento di provare Call of Duty Zombie. Se siete arrivati su questo articolo, direi che di mani alzate non se ne dovrebbero vedere molte. Anche perché quella dello sparatutto di Activision è forse una delle modalità in assoluto più magnetiche. E nel corso degli anni ha saputo modificare il proprio gameplay per offrire sfide sempre più articolate e stimolanti.

Una carriera cominciata da ormai tanto tempo quella di Call of Duty Zombie e che, non senza qualche inciampo, continua gloriosamente ancora oggi. Per la gioia di tutti quegli utenti che amano sfide in crescendo, con nemici sempre maggiori e la necessità di districarsi in spazi angusti e con la giusta sinuosità.

Il genere horror con una punta ansiogena bella consistente si unisce allo sparatutto in quella che, in breve tempo, è divenuta una grandissima attrattiva per il franchise. Prima che la modalità Battle Royale di Warzone arrivasse a scombinare i piani della compagnia.

Call of Duty Zombie gratis, poco tempo per approfittarne

Per Call of Duty Zombie resta però il proprio personalissimo spazio di competenza, con numeri sempre interessanti. E proprio per foraggiare questi ultimi gli sviluppatori hanno pensato bene di organizzare un test drive per gli utenti non in possesso di una copia del gioco. Un modo per provare gratuitamente, per un lasso di tempo limitato, tutta l’adrenalina dei match di questa singolare modalità. E magari convincersi di dare una chance anche al gioco completo, procedendo quindi all’acquisto.

Di tempo a disposizione se ne avrà, con la prova gratuita che sarà disponibile fino al prossimo giovedì, il 21 gennaio. All’interno degli store Microsoft e Playstation si potrà procedere comodamente al download del gioco. Per gli utenti PC toccherà invece recarsi sul sito Battle.net.

Piccola nota a margine, per fruire della modalità, per quanto gratuita, occorrerà su PS4 e PS5, oltre che su Xbox One e Xbox Series X, avere attivo un abbonamento per il gioco online, rispettivamente PS Plus e Xbox Live Gold.

Un weekend adrenalinico attenderà sicuramente gli amanti degli sparatutto: saprete reggere la pressione?

Fonte