Si chiama CoD Black Ops Cold War l’ultima incarnazione della celebre saga sparacchina di Call of Duty. Incarnazione disponibile dallo scorso 13 novembre su PC, PS4, Xbox One e console next-gen – quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S – e che per volere degli sviluppatori di Treyarch e del publisher Activision trascina gli appassionati di sparatutto in prima persona tra gli scenari della Guerra Fredda. Ancora una guerra moderna, dopo il soft reboot di Modern Warfare, per uno dei franchise videoludici più acclamati di sempre, che va a diramarsi in una campagna principale per singolo giocatore piuttosto intensa, così come nelle canoniche modalità multiplayer e, solo di recente, con l’integrazione completa con l’esperienza Battle Royale gratuita di Call of Duty Warzone.

Integrazione che, come avvenuto in passato con il già citato Modern Warfare, tra le altre cose permette di aggiungere nuove armi all’arsenale sia di Warzone che di CoD Black Ops Cold War senza costi aggiuntivi. La più recente è il fucile a canna liscia noto come il Ripulitore, che può essere sbloccato da tutti i giocatori portando a termine una sfida dedicata, così descritta dal team di sviluppo americano:

Esegui 3 uccisioni di fila senza morire con un fucile a canna liscia (Hauer 77 o Gallo SA12) in 15 partite diverse.

Come è possibile verificare dalla stessa descrizione, la sfida per ottenere il Rupulitore non è particolarmente complicata per quanti possiedono CoD Black Ops Cold War, in quanto permette di partecipare alle partite del multiplayer classico. Le cose si fanno più complicate per i giocatori di Call of Duty Warzone. I consigli, in linea di massima, sono quelli di sfruttare eventuali periodi di prova del multiplayer di Cold War oppure di provare a soddisfare i requisiti previsti nel Battle Royale combattendo modalità ambientate in mappe piccole come Nuketown 24/7. L’arma migliore per questo compito è inoltre il Gallo SA12, il quale può sparare rapidamente e consente di eliminare più bersagli senza tempi morti tra un colpo e l’altro. Non solo, i più impazienti possono sempre sbloccare l’arma acquistando uno dei bundle a pagamento che includono un progetto per il Ripulitore.