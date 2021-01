Si chiama CoD Black Ops Cold War l’ultimo feticcio di tutti gli appassionati della longevissima serie sparacchina di Call of Duty, così come di quelli che si professano fan del genere FPS più in generale. Il publisher Activision e gli sviluppatori di Treyarch hanno infatti dato vita ad una nuova incarnazione del franchise che fa della Guerra Fredda tra Stati Uniti e ex Unione Sovietica la sua ambientazione, pennellando una guerra moderna capace di intrattenere e far riflettere su un po’ tutte le piattaforme in commercio.

Il titolo è stato particolarmente apprezzato da pubblico e critica, che ne hanno voluto premiare non solo l’inevitabile integrazione con la Battaglia Reale gratuita di Call of Duty Warzone – per il momento alla Stagione 1 -, ma anche e soprattutto una campagna principale appassionante e tante modalità multiplayer classiche, a cui si aggiunge l’amatissima Modalità Zombie, in cui i gamer possono combattere orde di non morti utilizzando il proprio arsenale preferito. Quella stessa modalità di CoD Black Ops Cold War che potrà essere testata da tutti in via del tutto gratuita, grazie al lancio di un’iniziativa che non ha precedenti nella storia di Call of Duty. Più nello specifico, l’iconica feature sarà gratis a partire da giovedì 14 gennaio per una intera settimana per tutti gli interessati in occasione del lancio dell’update di mezza stagione – di cui vi abbiamo già parlato in modo approfondito in questo articolo dedicato.

Free Zombies. All week long. #BlackOpsColdWar Zombies Free Access Week starts 1/14. Get all your intel here:https://t.co/rxNjWfaPPj pic.twitter.com/Y8blZIQMvd — Call of Duty (@CallofDuty) January 11, 2021

Come spiegato su Twitter dalla stessa Activision, durante la Zombies Free Access Week, che si svolgerà dal 14 al 21 gennaio, i giocatori di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC potranno giocare gratuitamente a Zombie di CoD Black Ops Cold War in due differenti modalità. La prima è Die Maschine, un’esperienza basata sui round in cui un massimo di quattro giocatori sono chiamati a sopravvivere alle orde di mangiacervelli. La seconda, chiamata Frenesia, debutterà proprio il 14 gennaio chiedendo ai giocatori di tenere d’occhio un conto alla rovescia: se fanno trascorrere troppo tempo prima di uccidere uno zombie, andranno ad esplodono! I giocatori PlayStation potranno giocare anche ad una terza modalità esclusiva, chiamata Assalto Zombie e pensata per le squadre da due giocatori.