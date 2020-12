Ci sono ulteriori informazioni da prendere in considerazione per quanto riguarda l’attesa distribuzione dell’aggiornamento con MIUI 12.5, in riferimento non solo ai device Xiaomi e Redmi compatibili con il pacchetto software, ma anche alla data di rilascio per la versione stabile. Sui prodotti coinvolti abbiamo già speso alcune parole in settimana, mentre oggi 30 dicembre possiamo concentrarci su una sorta di tabella di marcia pensata dal produttore asiatico per fare le cose nel modo giusto.

Tempi di uscita e primi Xiaomi dotati dell’aggiornamento MIUI 12.5 stabile

Come stanno le cose in questa fase? Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Asia, sappiamo ad esempio che, a sorpresa, le serie Mi 11 e Mi 10 sono state incluse tra i dispositivi che avranno modo di scaricare MIUI 12.5 nel corso del 2021. Sui prodotti in prima fila con la distribuzione del pacchetto software in versione stabile e completa, poi, abbiamo ulteriori spunti interessanti. Sappiamo ad esempio che l’aggiornamento stabile arriverà su Mi 11, Mi 10 Supreme Memorial Edition, Mi 10 e Mi 10 Pro a partire dallo scorcio finale del mese di aprile 2021.

Il resto dei dispositivi avrà le date di rilascio in seguito. Per quanto riguarda il programma di beta testing pubblico, lo start ufficiale per i prodotti Xiaomi e Redmi che abbiamo menzionato pochi giorni fa, nel pezzo linkato ad inizio articolo, scatterà ufficialmente a metà gennaio 2021. Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane ci saranno ulteriori indicazioni in grado di velocizzare o rallentare la distribuzione dell’upgrade, fermo restando che con MIUI 12.5 non andremo incontro ad una rivoluzione.

Arrivati a questo punto, non resta che testare la beta il prossimo mese, auspicando che l’aggiornamento MIUI 12.5 dia risposte in linea con le aspettative del produttore asiatico per milioni di utenti Xiaomi e Redmi. A breve, ne sapremo di più anche su ulteriori caratteristiche dell’upgrade.