Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame oggi 28 dicembre, per quanto riguarda una questione delicata come MIUI 12.5 e l’avvio della fase di reclutamento da parte di Xiaomi per la beta. Occorrono utenti, infatti, per testare l’aggiornamento di cui abbiamo iniziato a parlare nella giornata di ieri. Come stanno le cose da un punto di vista più pratico? Ovviamente in Italia e nel resto d’Europa non sono ancora maturi i tempi per testare la beta del firmware in questione, ma in Asia sì.

Arriva MIUI 12.5 in versione beta su 21 Xiaomi: la lista completa

Stando alle informazioni disponibili stamane, la closed beta MIUI 12.5 risulta ora disponibile per 21 modelli, grazie all’avvio ufficiale del programma di registrazione “Early Access“. Gli utenti in Cina che desiderano provare la MIUI 12.5 devono seguire l’account ufficiale WeChat di MIUI e premere “Accesso anticipato” per aderire al progetto in questione. Dopo aver inviato la domanda, verrà rivista e la closed beta MIUI 12.5 sarà disponibile per l’installazione.

Per quanto concerne i device Xiaomi che attualmente possiamo considerare compatibili con l’aggiornamento impostato su MIUI 12.5, al momento abbiamo 21 modelli: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Redmi K30i 5G v, Redmi K30S Ultra, Redmi K30 Ultra, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi CC9e, Xiaomi Mi CC9 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro.

Per il resto, le tempistiche ancora non sono chiare. Staremo a vedere come andranno le cose soprattutto nelle prime due settimane di gennaio per quanto concerne MIUI 12.5 e la sua compatibilità con una lunga serie di dispositivi Xiaomi. Ritenete che nella lista trapelata in queste ore attraverso Gizmochina ci sia qualche esclusione eccellente?