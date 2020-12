Capodanno 2021 a Bologna con Vasco Rossi e Gianni Morandi, ma sarà tutto virtuale. Non ci sarà quindi la tradizionale festa in piazza, compreso il Vecchione che brucia come accade ormai da decenni.

Il capoluogo emiliano rivede i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno spostando la celebrazione sul web, com’era prevedibile per questa conclusione così diversa dal normale e segnata dall’emergenza sanitaria. Tutta la cittadinanza potrà quindi collegarsi al sito del Comune dalle 23,45 sul sito ufficiale del Comune di Bologna (www.comune.bologna.it), così da bruciare insieme il Vecchione digitale.

Il video che sarà trasmesso è composto da diversi contributi, nei quali sono compresi anche quelli di Gianni Morandi e Vasco Rossi. I due artisti non saranno presenti fisicamente ma hanno riservato una grande sorpresa per tutti coloro che vorranno seguire la diretta.

Gianni Morandi sarà impegnato con il concerto di fine anno condotto da Amadeus, che quest’anno va in onda dagli studi Rai in Roma. L’artista di Monghidoro sarà anche la spalla del conduttore, com’era accaduto nel caso di Col Cuore, Nel Nome Di Francesco che aveva condiviso con Carlo Conti.

L’omaggio di Vasco Rossi a Bologna continuerà anche nel giorno di Capodanno, per il quale è previsto il rilascio del nuovo singolo – Una Canzone D’Amore… Buttata Via – col video girato proprio in Piazza Maggiore. Il rocker di Zocca ha anche ricevuto il Nettuno D’Oro, massima onorificenza della Città emiliana.

Le immagini sono invece quelle di Chiara Rapaccini, accompagnati dalle note di Futura di Lucio Dalla. Racconta l’artista: “Il corto è un omaggio a Bologna: racconta sentimenti che mai come oggi possiamo definire universali, ma che si animano sotto le Due Torri”. Nel video, ci saranno anche le immagini della Cineteca di Bologna e il filmato conclusivo del Teatro Comunale.