Anteprime di Vasco Rossi con Bolle per Una Canzone D’Amore Buttata Via arrivano su Rai1 a partire da domenica 27 dicembre. Da stasera e fino al 31 dicembre, andranno in onda 5 pillole di Vasco Rossi con Roberto Bolle, in attesa di Danza Con Me che ci terrà compagnia nella notte del primo giorno dell’anno.

Il 1° gennaio 2021 andrà in scena il nuovo spettacolo di Roberto Bolle che farà danzare anche Vasco Rossi per una speciale occasione: quella del rilascio del nuovo singolo inedito del rocker di Zocca che, proprio su Rai1, lo presenterà in anteprima, in concomitanza con la pubblicazione del brano negli store digitali e con la diffusione in rotazione radiofonica.

5 anteprime di Vasco Rossi con Bolle per Una Canzone D’Amore Buttata Via verranno trasmesse in anteprima esclusiva Rai da oggi. L’appuntamento è della durata di pochi minuti, dopo il TG1 delle ore 20.00. Vasco Rossi occuperà dunque la programmazione Rai per circa 5 minuti dopo il telegiornale – intorno alle 20.30 – e prima della programmazione serale della TV Stato.

Le 5 pillole di Vasco Rossi con Bolle prima di Una Canzone D’Amore Buttata Via sono attese per 5 giorni consecutivi a partire da oggi prima degli appuntamenti tradizionali con il gioco Rai condotto da Amadeus, I Soliti Ignoti – Il Ritorno.

“Il nuovo anno inizia con una nuova canzone. Il 1 Gennaio su Rai1 il nuovo singolo: Una canzone d‘amore buttata via! E da stasera per 5 giorni verranno trasmesse le pillole di Anteprima del programma di Bolle.

Ogni giorno qualche minuto di anticipazione di quello che avverrà il 1 gennaio 2021″, scrive Vasco Rossi sui social annunciando personalmente i 5 spoiler che porteranno verso Danza Con Me e verso l’atteso nuovo brano inedito del Blasco con il quale verrà ufficialmente inaugurato il nuovo anno musicale.