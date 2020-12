Gli ospiti di L’Anno Che Verrà sono in via di conferma, ma le indiscrezioni riportate da TvBlog anticipano alcuni nomi degli artisti scelti per quest’ultimo dell’anno che sarà molto diverso da quello al quale siamo abituati ad assistere.

Lo show era stato organizzato in un’altra location, a Terni, nella quale – presumibilmente – sarà ospitato il Capodanno 2022. L’emergenza sanitaria e le relative restrizioni hanno impedito che lo spettacolo fosse allestito alle Acciaierie, per trasferirsi allo studio Frizzi 5 di Roma.

Già nota la presenza di una grande spalla musicale, rappresentata da Gianni Morandi. La genuina semplicità dell’artista di Monghidoro aveva conquistato il pubblico anche durante la serata speciale in onda da Assisi, Col Cuore – Nel Nome di Francesco, nella quale aveva condiviso il palco con Carlo Conti.

Come da tradizione, la conduzione dello show dell’ultimo dell’anno sarà affidata ad Amadeus con la collaborazione di Nino Frassica. Per il secondo anno consecutivo, Amadeus sarà anche il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo.

L’emergenza sanitaria influenzerà anche il numero di ospiti presenti sul palco. Amadeus condurrà lo storico veglione con la partecipazione artistica di Piero Pelù, Arisa, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, J-Ax, Rocco Hunt e Annalisa. Altri nomi potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Lo show sarà trasmesso subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà mandato in onda a reti unificate. Quello del 31 dicembre sarà anche l’ultimo show musicale per Rai1, in quest’annata caratterizzata dalla pandemia e dal distanziamento sociale.

L’annuncio dello stop all’organizzazione alle acciaierie aveva fatto temere che non si potesse organizzare lo spettacolo, poi trasferito negli studi Rai a Roma. Per il Capodanno di Canale5, invece, non c’è stata altra soluzione se non l’annullamento. Per il 31 dicembre, è atteso uno speciale del Grande Fratello Vip sotto la conduzione di Alfonso Signorini.