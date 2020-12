Britney Spears si ritira dalla musica? Un’indiscrezione che ritorna di tanto in tanto, è vero, ma a questo giro parla una fonte a lei molto vicina che tra le colonne di Ok Magazine ha voluto mantenere l’anonimato. Fino a poche settimane fa abbiamo ascoltato le sue novità musicali, soprattutto il featuring con i Backstreet Boys in Matches, e il 2020 è stato quello dell’edizione deluxe di Glory.

C’è da dire, però, che Glory Deluxe è solamente una riedizione di un album uscito nel 2016 e la popstar, ancora oggi nota come Lolita del pop, non sforna nuova musica da almeno 4 anni. Da questo dato partono i rumors dell’interlocutore misterioso. Un annus horribilis, il 2020 della popstar, e non solamente per gli effetti sociali della pandemia del Covid-19.

La battaglia legale di Britney Spears contro suo padre per gestire la conservatorship ha avuto diversi capitoli e diversi punti di svolta. Oggi la popstar continua a danzare per i suoi fan su Instagram, ma la fonte consultata da Ok Magazine ci ricorda che Britney e suo padre Jamie non hanno un dialogo da mesi, se non attraverso i rispettivi legali. Episodi, questi, che hanno comportato un radicale cambio di priorità per la popstar fino a un vero e proprio schieramento dei suoi fan a suo favore sotto lo slogan #FreeBritney.

“Britney Spears e suo padre hanno certamente una relazione difficile, ma questa decisione non riguarda solo l’uomo. Lei vuole proprio terminare la conservatorship e lo sta facendo a piccoli passi. Loro due ormai non si parlano da mesi se non tramite i loro legali, lei lo incolpa anche di aver perso parte della custodia dei figli. Posso dire però che Jamie vuole il bene di sua figlia”.

Per questo Britney Spears si è trovata sempre più costretta a badare alle sue cose anziché alla musica. La popstar è sulla scena da 20 anni e non ha alcun risentimento nei confronti della musica e dei suoi fan. Anzi, nell’ultimo video pubblicato sui social ringrazia i suoi follower per il supporto. Un addio alla musica potrebbe significare un addio ai suoi problemi? Questo la fonte non può saperlo, e se Britney Spears si ritira dalla musica continuerebbe a fare ciò che sta facendo sui social: “Guardate i video”, dice la persona vicina all’artista.