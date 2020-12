Nella corsa agli inediti perduti Britney Spears duetta con i Backstreet Boys. Un accostamento che può lasciare sorpresi, ma Matches è realtà: due mostri sacri del mainstream anni ’90, la Lolita del pop e la boyband per eccellenza, trovano un pianeta comune in questo nuovo estratto dall’edizione deluxe di Glory.

Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione di Swimming In The Stars e ora la popstar di Womanizer ha sganciato un’altra bomba. Britney Spears duetta con i Backstreet Boys e il risultato è Matches, un brano elettro-pop in cui le sinusoidi melodiche degli anni ’90 trovano un nuovo contenitore con il mondo altamente elettronico e sintetico di questo secondo decennio dei 2000.

Il brano, così come gli altri inediti usciti con l’edizione deluxe di Glory, è stato registrato nel 2016. Matches è stato prodotto da Mike Wise e Ian Kirkpatrick. Con questo duetto i Backstreet Boys ritornano con del nuovo materiale dopo No Place, ultimo singolo estratto dal nuovo album DNA.

Il testo di Matches è un corteggiamento – “play with matches”, letteralmente “giocare col fuoco” – in cui i due artisti esprimono il loro apprezzamento per il destinatario del messaggio, da considerazioni sul modo di vestire alla predisposizione alle sfide, il cui risultato potrebbe essere un “ottimo danno”.

Britney Spears duetta con i Backstreet Boys e annuncia la novità con entusiasmo indicando la boyband di Nick Carter come “i miei amici” e fa davvero effetto ascoltare il risultato del co-working di due grandi nomi del pop di più di 20 anni fa.

Matches suona come un gioco, una semplice rimpatriata senza pretese che può funzionare se consideriamo i personaggi coinvolti, entrambi ancora attivi nel mondo discografico nonostante il loro tempo possa sembrare passato, ma stiamo parlando di artisti che hanno gettato le basi di ciò che ascoltiamo ora.

Di seguito il testo di Matches, il brano in cui Britney Spears duetta con i Backstreet Boys.

I taste you in the air

Your energy everywhere

Oh, it’s borderline unfair

You know, I can see ‘em prayin’ it, screamin’ my name, oh

And if it’s up to me (I)

I need you in between (My)

In my Egyptian sheets

You know, I can see ‘em prayin’, think you feel the same, oh

Oh, if they dusted me for prints

They’d find you all over me, all over me

Nothing ever quite felt like this

The fire is killing me

The good kind of killing me

Like playing with matches, matches, matches

This might leave somе damage, damage, damage

Thе good kind of damage, damage, damage

Like playing with matches, matches, matches

Like playing with matches

Like playing with matches

Playing with matches

[Verse 2: Britney Spears]

I like the way you dress (yeah)

And then how you undress (yeah)

Like it here on your chest

No, there ain’t no better place to catch my breath, yeah

Oh if they dusted me for prints

They’d find you all over me, all over me

Never ever quite felt like this

The fire is killing me

The good kind of killing me

Like playing with matches, matches, matches

This might leave some damage, damage, damage

The good kind of damage, damage, damage

Like playing with matches, matches, matches

Like playing with

Oh-whoa-oh

Oh-whoa-oh

Oh-whoa-oh-oh-oh

Want you good in the worst way

Oh-whoa-oh

Oh-whoa-oh

Oh-whoa-oh-oh-oh

Want you good in the worst way

Like playing with matches, matches

This might leave some damage, damage, damage

The good kind of damage, damage, damage

Like playing with matches, matches, matches

Like playing with matches

Like playing with matches

Playing with matches

Like playing with matches

Playing with matches