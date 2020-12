Tra le prime interviste di Amadeus su Sanremo 2021 c’è quella rilasciata in diretta a Radio Zeta. Ospite di Generazione Zeta, il programma condotto da Camilla Ghini e Nicole Iannacone, Amadeus ha motivato le sue prime scelte relative ad un cast giovane, che spera possa avvicinare al Festival un pubblico diverso da quello tradizionalmente raggiunto.

Racconta di aver conosciuto alcuni dei 26 Big del cast di Sanremo 2021 proprio grazie a Radio Zeta e tra questi c’è sicuramente Gio Evan: “Io alcuni li ho conosciuti anche grazie a radio Zeta, così quando ti arriva per esempio un brano di Gio Evan, l’hai già ascoltato su Radio Zeta e ti accorgi che è un bravissimo poeta”.

Il direttore artistico riconosce di aver scelto cantanti molto giovani, alle prime esperienze nel mondo della musica. Alcuni di loro non hanno mai tenuto un concerto dal vivo, altri ne hanno tenuti pochissimi nella loro breve carriera.

A tal proposito, Amadeus osserva:

“Molti dei giovani cantanti in gara a Sanremo sono sul trampolino, sono pronti a buttarsi nel mondo della canzone e hanno già un’importanza notevole e quando si pensa che non sia dei big non è così. Sono big per le visualizzazioni, per quello che fanno, per come scrivono, per come cantano. Sono innovativi e di loro ne sentiremo parlare a lungo”.

L’intenzione è quella di riavvicinare il pubblico giovane al Festival di Sanremo perché “se non offri niente che piaccia a loro è chiaro che non lo guardano”. La Rai intende quindi avvicinarsi ai gusti dei giovanissimi per incrementare quel 60% registrato lo scorso anno.

“Quest’anno io mi aspetto una presenza di giovani altissima, ma anche chi non è giovane scoprirà delle cose molto forti e poi c’è uno spettacolo intorno che è per tutti”, aggiunge.

Più di 300 le canzoni ascoltate da Amadeus per l’accesso alla sezione dei Campioni, 30 quelle sulle quali è stato indeciso fino all’ultimo momento; 26 i brani in gara che toglieranno spazio agli ospiti. Con 26 cantanti pronti ad esibirsi senza eliminazioni diventa indispensabile limitare il numero degli ospiti.

Amadeus su Sanremo 2021 ha confermato poi la possibilità di accogliere pubblico e cantanti su una nave anti Covid, ipotesi già bocciata dal sindaco Biancheri.

I cantanti di Sanremo 2021

Amadeus ha dato priorità alle canzoni, piuttosto che ai nomi degli artisti, ed è rimasto particolarmente colpito da alcuni dei brani che ha scelto. Apprezza in modo particolare il pezzo presentato da Fedez e Francesca Michielin ma anche quello di Fama e de La Rappresentante di Lista, curioso di conoscere l’opinione del pubblico sui pezzi di Madame e di Williw Peyote.

Su Fasma commenta: “Dopo Sanremo ha avuto un riscontro enorme sulle varie piattaforme e anche la canzone che presenta Sanremo è molto forte”. Su La Rappresentante di Lista dichiara: “La voce della cantante è bellissima, una produzione importante fatta da Dardust in un pezzo che vi accorgerete l’energia che ha. Qui c’è, come in altri casi, teatro, ed è una cosa che a me piace molto negli artisti di oggi”.

Su Madame e Willie Peyote: “Non so come il pubblico accetterà il testo di Madame o quello di Willie Peyote sicuramente però sono ben scritte, quindi vanno apprezzate”.