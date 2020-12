Con un cast in gran parte sconosciuto al grande pubblico, Shonda Rhimes ha portato la sua prima serie tv originale su Netflix a Natale: i protagonisti di Bridgerton, dramma d’epoca ambientato negli anni della Reggenza inglese, sono i giovani Regé-Jean Page e Phoebe Dynover, molto apprezzati per la prova interpretativa anche da chi non ha amato la serie nel suo complesso (qui la nostra recensione).

Regé-Jean Page e Phoebe Dynover nel poster di Bridgerton

Chi sono Regé-Jean Page e Phoebe Dynover?

Quello di Simon Basset in Bridgerton è il primo ruolo da protagonista di Regé-Jean Page, 30 anni: certamente il suo è il volto che più attira l’attenzione del pubblico, anche per il fatto di interpretare un Duca inglese di colore, circostanza che storicamente trova poche giustificazioni. Anche se era apparso in Fresh Meat (2013) e Waterloo Road (2015), oltre che nel film del 2020 Sylvie’s Love, l’attore britannico nato nello Zimbabwe ha trovato certamente in Bridgerton la sua occasione professionale più importante. In passato aveva già lavorato con la casa di produzione ShondaLand di Shonda Rhimes nel 2018 nella sfortunata serie For the People, legal drama cancellato da ABC dopo una sola stagione per bassi ascolti.

Le carriere di Regé-Jean Page e Phoebe Dynover

Molto più lunga, invece, la carriera della protagonista di Bridgerton Phoebe Dynevor. Per molti era già la Clare di Younger, interpretata dal 2017 al 2019, o Lotti in Snatch (2017-2018), ma sicuramente il ruolo di Daphne Bridgerton, figlia maggiore dell’importante famiglia dell’alta società inglese in cerca di un buon matrimonio, è il più prestigioso in carriera per questa giovane attrice britannica, classe 1995 di Manchester, che recita sin dall’età di 14 anni.

Un curriculum già molto vasto il suo: il primo ruolo di rilievo è arrivato anche per lei con la soap Waterloo Road nel 2009, nei panni di Siobhan Mailey, ma si è fatta notare anche in diversi episodi delle serie tv Prisoners Wives nel 2013, The Village nel 2014, The Musketeers nel 2015 e nei panni di Martha Cratchit nel dramma d’epoca Dickensian nel 2016.

Regé-Jean Page e Phoebe Dynover saranno anche in Bridgerton 2?

Al momento la serie non è stata ancora rinnovata da Netflix per una seconda stagione, anche se il suo creatore auspica di adattare tutti i libri della saga letteraria dei Bridgerton scritti da Julia Quinn, 8 romanzi in totale. Se la serie dovesse ottenere un rinnovo per la seconda stagione Regé-Jean Page e Phoebe Dynover torneranno nei panni di Simon e Daphne, dopo che la coppia ha dato alla luce un figlio nel finale di stagione.