Era già stato preannunciato ma ora ne abbiamo la conferma: il lancio della MIUI 12.5 domani 28 dicembre è ufficiale all’interno dello stesso evento che vedrà la presentazione della nuova serie Xiaomi Mi 11. Il produttore non vuole perdere decisamente tempo e prima che il 2020 finisca piazza due importanti novità, sia hardware che software, per i suoi clienti globali.

La conferma della presentazione della MIUI 12.5 è giunta nelle scorse ore dalla stessa azienda grazie ad un teaser che non lascia spazio a dubbi. Proprio durante il keynote di presentazione dello Xiaomi Mi 11 ci sarebbe anche spazio per l’aggiornamento dell’interfaccia proprietaria successiva alla MIUI 12. Va tuttavia precisato che proprio le nuove ammiraglie Mi 11 e Mi 11 Pro non arriverebbero con l’ultimissima soluzione software (perché ancora “acerba”), semmai proprio con la precedente MIUI 12.

Una cosa è certa: nella giornata di domani sapremo esattamente quale sarà la pianificazione di lancio per il prossimo aggiornamento. La fase beta della MIUI 12.5 dovrebbe partire già nei primi giorni di gennaio e all’imminente presentazione non dovrebbe mancare l’elenco esatto dei dispositivi che riceveranno anche il nuovo update. Calcolando il ritmo serrato dello sviluppo al quale ci hanno abituato gli esperti al soldo del produttore cinese, dopo qualche settimana di sperimentazione, è possibile prevedere il rilascio della soluzione per il mese di marzo o già di lì.

Le modifiche apportate dall’aggiornamento MIUI 12.5 dovrebbero non essere sostanziali ma comunque importanti: di certo si va incontro ad alcune novità lato design, nelle schermate dell’interfaccia e dunque anche nelle animazioni. Come è orami consuetudine, verrà anche curato particolarmente l’aspetto sicurezza per la protezione dei dati personali degli utenti. La vocazione globale del produttore, sempre più in cima alle classifiche di produzione di smartphone nel mondo, spinge il brand verso una strategia che mette al centro l’inviolabilità delle informazioni dei suoi clienti e la loro privacy sempre garantita.