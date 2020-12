Anche lo Xiaomi Mi 11 arriverà senza il caricabatteria da parete esattamente come gli iPhone 12 dello scorso autunno e molto probabilmente anche come i Samsung Galaxy S21 di gennaio. Dopo aver tanto denigrato Apple per la scelta impopolare dell’ultima serie di melafonini, ecco che un altro produttore Android sposa la filosofia ambientalista contro gli sprechi. Ma davvero si tratta di una scelta solo eco-friendly? Ci sarebbe tanto da riflettere al riguardo, senza alcun dubbio.

Lo Xiaomi Mi 11 senza caricabatteria è giù stato confermato, senza mezzi termini, dal CEO dell’azienda Lei Jun in queste ore, attraverso il suo profilo Weibo ufficiale. Proprio la più alta carica della società ha condiviso la foto della confezione di vendita dell’ammiraglia in arrivo il prossimo 18 dicembre. Nel post di accompagnamento all’immagine è stato riferita la scelta di un packaging molto compatto e sottile e dunque la decisione di non includere nella scatola di vendita l’alimentatore da parete. Proprio Lei Jun si è detto consapevole che questo tipo di modifica non sarà magari gradita a tanti clienti ma la motivazione resta una sola, quella di preservare l’ambiente da sprechi produttivi, visto che in molti potranno utilizzare un accessorio già in possesso.

Dopo aver preso in giro i fan Apple lasciati a secco del caricabatteria sul loro iPhone 12, ecco che il produttore cinese fa la stessa identica scelta per lo Xiaomi Mi 11 e sembra pure di intuire che la stessa strategia sarà adottata per tutti gli altri dispositivi in vendita dal 2021. Esattamente come per l’azienda di Cupertino, la decisione non può essere di certo ricondotta solo ad una politica di produzione eco-friendly. Non introdurre l’accessorio da parete nel packaging (magari) di milioni di dispositivi, si tramuterà in un risparmio sostanzioso. Insomma altro che svolta solo ambientalista di Apple, Xiaomi e di certo anche Samsung e chissà quanti altri: rispettare proprio l’ambiente converrà un po’ a tutti.