Uno dei problemi WhatsApp più diffusi in questo periodo, su scala globale, si riferisce senza ombra di dubbio alla mancata apparizione dell’anteprima di un video YouTube all’interno delle conversazioni. Questione che abbiamo trattato a più riprese anche negli ultimi giorni. In tutta onestà, considerando anche la diffusione delle suddette piattaforme, ci saremmo aspettati un intervento più rapido da parte dei tecnici. Allo stato attuale dei fatti, è importante analizzare bene come stiano evolvendo le cose a fine 2020.

Possibile svolta coi problemi WhatsApp e l’anteprima video YouTube

Come tutti sanno, i problemi WhatsApp appena menzionati non consentono di visualizzare l’anteprima di un video YouTube ricevuto o inviato all’interno di una conversazione. Situazione, questa, che va avanti da quasi un mese e per la quale non abbiamo mai avuto una comunicazione ufficiale da parte del team. Probabile, dunque, che i tecnici non abbiano trovato l’origine dell’anomalia, al punto da non darci mai tempistiche relative ad un intervento con apposito aggiornamento correttivo.

Qualcosa, però, a Natale pare si stia muovendo e i suddetti problemi WhatsApp potrebbero diventare presto un ricordo per tutti. In particolare, abbiamo nuovi sviluppi secondo i quali il bug dell’anteprima del collegamento di YouTube sembrerebbe sia stato risolto nelle recenti build beta di WhatsApp per Android. Allo stesso tempo, però, la suddetta anomalia persiste anche nell’ultima beta di WhatsApp per iOS. Mi riferisco, in questo caso, alla versione 2.21.10.2.

Al momento non ci sono ulteriori comunicazioni ufficiali per quanto riguarda i tanto discussi problemi WhatsApp con la riproduzione dei video YouTube. A giorni, comunque, qualcosa dovrebbe muoversi per tutti. Cercate di fare attenzione alle beta in uscita e, qualora abbiate qualcosa da aggiungere dopo aver testato l’aggiornamento dell’app non definitivo per Android o iOS, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi 25 dicembre.