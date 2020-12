Non una ma ben 2 novità WhatsApp sono in arrivo in particolar modo sugli iPhone, come testimoniato dal rilascio della beta per iOS 2.21.10.23. Subito ad inizio 2021 ci saranno due cambiamenti significativi nel servizio di messaggistica, in particolare per quanto riguarda la funzioni di condivisione immagini e quella delle chiamate di gruppo. Peccato soltanto che, almeno al momento di questa pubblicazione, non ci sia ancora un fix per l’anteprima dei video YouTube che non si vedono.

Meglio procedere con ordine dalle novità WhatsApp, dunque dalle buone notizie. Dopo il rilascio beta, subito ad inizio 2021, dovrebbe essere possibile condividere più immagini e video contemporaneamente nell’app di messaggistica su iPhone. Si dovrà partire dalla galleria del telefono, nella seguente modalità semplificata. In particolar modo, si potranno selezionare i contenuti tutti insieme, dunque scegliere i comandi “copia” e poi “esporta” per poi entrare in una chat. Posizionandosi nella barra dove solitamente si scrive un testo, si dovrà solo procedere ad incollare tutti gli elementi desiderati.

Altra novità WhatsApp prevista ad inizio 2021 per gli iPhone è quella che riguarda le chiamate di gruppo. Per gli utenti con melafonino sarà possibile partecipare ad una conversazione collettiva in qualsiasi momento, non solo all’inizio della sessione. Dunque pure se in un primo momento sarà stata rifiutata la chiamata, anche in corso d’opera, la partecipazione sarà possibile.

Dopo le due buone notizie, una decisamente negativa per il servizio di messaggistica. Continueranno purtroppo le difficoltà riscontrate per l’app di messaggistica con l’anteprima dei video YouTube che non si vedono. Dopo aver approfondito già l’argomento, va detto che anche nell’ultima beta iOS 2.21.10.23 non c’è traccia di una soluzione delle difficoltà riscontrate nelle scorse settimane. Per il momento, chi vuole vedere un filmato non potrà farlo direttamente in chat ma dovrà andare sulla nota piattaforma di Google. Magari gli esperti penseranno ad una soluzione più in là.