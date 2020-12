Arriva così, come una bomba sganciata senza preavviso: con il pretesto di unirsi agli artisti che ci augurano Buon Natale i Modà annunciano Buona Fortuna, il nuovo album di inediti sul quale presto si metteranno al lavoro per allietare il 2021.

L’annuncio arriva sui social. La band di Kekko Silvestre ha lanciato una video dedica ai fan per celebrare il Natale con parole piene di speranza e affetto rivolte a tutta la community. Nella didascalia i Modà ci avvertono che in fondo alla clip c’è una sorpresa, ed è presto fatto. Kekko ci augura che il 2021 sia meglio del 2020 e poi sgancia la bomba.

I Modà annunciano Buona Fortuna, il prossimo album. La novità arriverà, quindi, a due anni di distanza da Testa O Croce (2019), uscito anche in deluxe edition quest’anno. Nel frattempo la band milanese ha pubblicato il singolo Chicco Biondo dopo un lungo silenzio.

Buona Fortuna sarà l’ottava prova in studio dei Modà e il titolo, contestualizzato in questo oscuro periodo storico, non cela di certo un riferimento a buoni auspici e messaggi di speranza dopo la grande angoscia per la pandemia del Covid-19. Gli artisti, del resto, hanno sempre tenuto alto il messaggio di rivalsa di cui gli italiani e il mondo intero hanno sentito il bisogno da quando l’OMS ha dichiarato la pandemia e da quando i governi hanno istituito le misure per contenere l’emergenza sanitaria.

Del grande lockdown la band ha risentito con lo slittamento al 2021 dei concerti, che riprenderanno nell’autunno per portare a termine il Testa O Croce Tour. Quello della band di Kekko Silvestre suona proprio come un regalo di Natale: i Modà annunciano Buona Fortuna e anche se per il momento non rivelano una data di pubblicazione né l’arrivo di un prossimo singolo, i fan sono già felici di scoprire che il prossimo anno arriverà nuova musica.