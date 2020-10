Il nuovo singolo dei Modà è Chicco Biondo. L’annuncio del brano è arrivato direttamente sui canali social del gruppo, che tornerà in radio dal 30 ottobre. Il singolo è slegato dall’ultimo progetto sulla lunga distanza, Testa O Croce, che hanno pubblicato nel 2019.

L’album che ha segnato il ritorno dei Modà è stato anche portato in tour, mentre la seconda parte dei concerti è stata rimandata al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. Tra i concerti rimandati, c’è anche quello all’Arena di Verona che terranno l’anno prossimo.

Il nuovo capitolo musicale della band di Kekko Silvestre è arrivato dopo un lungo periodo di pausa che il frontman ha dedicato alla stesura di una sceneggiatura che ha riversato in un libro, Cash, che ha presentato in un lungo instore in cui ha incontrato il pubblico.

Testa O Croce è stato immesso sul mercato dopo la pausa dedicata ai nuovi progetti di Kekko Silvestre e dopo il ritorno in studio testimoniato con alcune immagini condivise sui social. Il singolo di lancio è stato Quel Sorriso In Volto, seguito da Quelli Come Me.

Il percorso dei Modà è continuato con i concerti che hanno tenuto nei palasport, con una seconda parte che è stata rimandata al 2021. I biglietti sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita per le date che seguono: