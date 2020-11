Testa O Croce 2020 Edition dei Modà è la riedizione dell’ultimo disco di inediti rilasciato dal gruppo con l’aggiunta di 4 nuovi brani. L’album sarà disponibile dal 13 novembre e comprenderà l’album Testa O Croce e 4 nuovi brani.

Da Testa O Croce sono già stati estratti i singoli Quel Sorriso In Volto e Quelli Come Me, ai quali si è aggiunto il brano inedito Chicco Biondo, attualmente disponibile in digital download e in rotazione radiofonica. Chicco Biondo non era inserito nel progetto e farà parte della riedizione del disco.

Oltre a Chicco Biondo, Testa O Croce 2020 Edition dei Modà conterrà Cuore Di Cemento, già disponibile in digitale in tutti gli stori, e due canzoni completamente inedite: Boogie Love e E Poi Ti Penti.

La tracklist di Testa O Croce si arricchisce quindi di 4 nuove tracce per proporre ai fan la versione Testa O Croce 2020 Edition dei Modà che dalla prossima settimana sarà in vendita sia in versione fisica che digitale.

Testa O Croce è stato rilasciato nel 2019 a quattro anni di distanza dall’ultimo album di inediti del gruppo guidato da Kekko Silvestre ed è un album che segna un cambiamento. Kekko ha raccontato, traccia per traccia, gli ultimi fondamentale anni che ha vissuto attraverso 13 canzoni sincere. Testa O Croce è stato apprezzato fino a raggiungere la certificazione di disco d’oro ed è rimasto nella top 10 degli album più venduti per 5 settimane per un totale di oltre 15 milioni di stream.

Testa O Croce verrà presentato dal vivo nel prossimo tour dei Modà che, a causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, è stato posticipato. Inizialmente atteso nel 2020, la tournée è slittata al 2021.

Il tour 2021 dei Modà:

26 settembre all’Arena di Verona – recupero del 2 maggio 2020

1 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano – recupero del 28 marzo e del 18 dicembre 2020

2 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano – recupero del 29 marzo e del 19 dicembre 2020

5 ottobre al Pala Sele di Eboli (Salerno) – recupero del 10 marzo e del 13 ottobre 2020

8 ottobre al Pala Catania di Catania – recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020

9 ottobre al Pala Catania di Catania – recupero del 7 marzo e del 3 ottobre 2020

12 ottobre al Palasport di Reggio Calabria – recupero del 17 marzo e del 6 ottobre 2020

15 ottobre al Pala Florio di Bari – recupero del 13 marzo e del 9 ottobre 2020

16 ottobre al Pala Florio di Bari – recupero del 14 marzo e del 10 ottobre 2020

19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma – recupero del 20 marzo e del 12 dicembre 2020