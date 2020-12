Gli auguri di Buon Natale degli artisti sono partiti prima della mezzanotte. Festività diverse dal solito, quelle di questo 2020, che inevitabilmente ci hanno costretti a ridimensionare il nostro modo di celebrarle. Stessa sorte è toccata agli artisti, una realtà che dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Covid-19 ha tenuta alta l’attenzione sulla musica nel tentativo di alleggerire la percezione della paura e l’angoscia dei contagi.

Gli auguri di Buon Natale degli artisti

Benji Mascolo dispone le mani a forma di cuore e augura Buon Natale ai fan che considera la sua “seconda famiglia”. Tra gli auguri di Buon Natale degli artisti non può mancare il messaggio di Fedez, che negli ultimi tempi ha dato prova della sua generosità portando 5000 euro a 5 lavoratori. In un video divertente postato sui social il rapper è alle prese con Leone che non sa come accogliere Babbo Natale.

Vasco Rossi ci dice “teniamo duro” mentre si mostra con le braccia spalancate per abbracciarci tutti. “Non abbassiamo la guardia”, scrive Piero Pelù per augurarci un Natale rock. Emma Marrone mostra la sua famiglia che ribadisce essere il suo bene più prezioso. Natale in famiglia anche per Tiromancino. C’è tanto hype, inoltre, nella video dedica dei Modà: la band di Kekko Silvestre annuncia Buona Fortuna, il prossimo album atteso per il 2021.

Tra le band italiane più amate troviamo gli auguri dei Negrita e dei Negramaro. Non mancano gli auguri di Morgan che riflette su questo modo bizzarro di vivere le festività e in queste ore, nel frattempo, si moltiplicano ancora gli auguri di Buon Natale degli artisti.

Tanti auguri ragazzacci, che sia un #Natale comunque rock, ma anche “attento”… non abbassiamo la guardia, serve attenzione da parte di tutti, per fare in modo che ci si possa ritrovare presto di nuovo tutti insieme in grandi tavolate e in grandi concerti 🤟🔥#buonnatale pic.twitter.com/SNeGgTpQso — PIERO PELU (@PieroPelu) December 25, 2020

Buon Natale a tutti voi 💖 pic.twitter.com/N7uPDzwmaq — Fedez (@Fedez) December 25, 2020