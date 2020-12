Nelle ultime settimane, la cinese OnePlus è molto spesso sotto i riflettori. Non solo per le indiscrezioni legate al primo smartwatch della compagnia, ma pure per quelle di OnePlus 9, prossimo smartphone che dovrebbe andare ad invadere gli scaffali dei negozi fisici e online. In particolare, il device mobile è apparso in alcuni presunti scatti che lo ritraggono dal vivo.

Mentre si continua a parlare della misteriosa variante OnePlus 9 E – conosciuta anche come 9 Lite – sui portali Wccftech e GSMArena sono infatti apparse le immagini che trovate nei due link presenti in questo stesso articolo. Gli scatti mettono in evidenza solo la parte superiore del nuovo – e ancora presunto, non essendo stato ancora annunciato in via ufficiale – smartphone top di gamma di OnePlus. Guardando con attenzione è possibile notare un foro dedicato alla fotocamera, e posizionato sulla parte in alto a sinistra del device.

Per il momento, in attesa di dettagli certi, si vocifera di tre modelli di OnePlus 9 destinati alla vendita. Ci riferiamo a quello base, al Pro e al già citato 9 E o Lite. In ogni caso, le foto trapelate in data odierna non lasciano in eredità nessun’altra informazione sulla prossima serie di smartphone orientali. Nel frattempo, però, altre fonti hanno snocciolato dettagli inerenti alla tecnologia di ricarica in dotazione al nuovo OnePlus. Nello specifico, si parla della ricarica wireless e della ricarica wireless inversa: si tratterebbe di una novità, in quanto nella gamma OnePlus 8 solamente la variante Pro supporta queste tecnologie di ricarica. In questo caso, invece, i rumor vorrebbero accadere lo stesso sulla variante base del OnePlus 9. Inutile ricordare che per il momento ci muoviamo nel fumoso campo delle indiscrezioni, che potrebbero essere smentite o confermate dall’annuncio della nuova gamma di smartphone di OnePlus. Ancora un mistero la data scelta dai vertici dell’azienda, con alcuni esperti pronti a scommettere su marzo del 2021.