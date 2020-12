Sapevamo che molto presto avremmo fatto la conoscenza del primo smartwatch OnePlus, confermato da poco tempo proprio dal CEO Pete Lau: il dispositivo indossabile vedrà la luce ad inizio 2021, come affermato dal primo dirigente dell’azienda cinese, che ricordiamo averla fondata insieme a Carl Pei, che ha abbandonato il progetto soltanto di recente. L’idea di uno smartwatch OnePlus balena da un po’ nei pensieri dell’OEM: le prime idee risalirebbero addirittura all’anno 2016, anche se, per un motivo o per un altro, il wereable non è mai stato presentato. L’intoppo più grande, a quanto si dice, era rappresentato da Wear OS by Google, ritenuto non all’altezza di competere con l’ecosistema di Apple Watch.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj — Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020

L’azienda adesso ci sta riprovando con più convinzione, fino ad aver individuato il momento giusto per il debutto del primo smartwatch OnePlus per gli inizi del 2021 (Pete Lau non ha fornito indicazioni più precise a riguardo, ma probabilmente vedremo esordire l’orologio intelligente del produttore cinese tra gennaio e febbraio). Da quel momento il sistema operativo mobile di Google ne ha fatta di strada, colmando quelle che sembrarono essere le criticità di allora. Presto verrà presentato anche il OnePlus Nord SE, che tecnicamente non dovrebbe differire affatto dal OnePlus Nord presentato a luglio scorso, offrendo solo sfondi personalizzati ed una back-cover ad hoc (realizzata dal designer Joshua Vides).

Per la fine di marzo, invece, è attesa la famiglia dei OnePlus 9, che dovrebbe garantire un'esperienza fotografica in grado di tenere perfettamente testa alla concorrenza con una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore grandangolare Ultra Vision da 50MP (apertura f/1.9), uno ultra-grandangolare Cine Camera da 20MP ed un teleobiettivo da 12MP (con OIS e apertura f/3.4).