A solo un mese dall’ultimo aggiornamento, la famiglia di dispositivi OnePlus 8 – compreso quindi il modello Pro – sta iniziando a ricevere un nuovo e corposo update, che non potrà che fare gola a tutti i fedelissimi della compagnia cinese e dei suoi device. In particolare, si tratta della Open Beta 5 di OxygenOS, build disponibile da qualche ora e che, come riportato sul forum ufficiale di OnePlus, è basata sull’ultima versione di Android.

L’ultimo aggiornamento di OnePlus 8 porta con sé una grande quantità di fix, assieme a necessarie ottimizzazioni di sistema e tutte le patch di dicembre 2020. Senza ulteriori indugi, andiamo quindi a scoprire il changelog pubblicato dall’azienda, sempre sulle pagine del suo blog istituzionale:

Sistema Ottimizzata la velocità di avvio di alcune app per una migliore esperienza Risolto un problema che in alcuni casi comportava la ricezione dei messaggi in ritardo Risolto un problema che in alcuni casi non permetteva di regolare il volume Risolto un problema che in alcuni casi comportava il malfunzionamento degli altoparlanti Aggiornate le patch di sicurezza a dicembre 2020

Camera Aggiornata l’animazione durante l’attivazione della fotocamera frontale

Game Space Aggiunta la funzione Rewind Recording che permette di registrare i momenti emozionanti del gioco degli ultimi 30 secondi con un solo tocco (scorri verso il basso dall’angolo in alto a sinistra o a destra per aprirla rapidamente in Gaming Tools)

Bluetooth Risolto il problema per cui la chiamata poteva bloccarsi quando si riceve durante la riproduzione di musica via Bluetooth



Offerta OnePlus 8 Pro Smartphone Glacial Green 6.78” 3D Fluid AMOLED Display... Display 3D amoled super fluido - alta risoluzione con frequenza di...

17.5 cm / 6.78” fluid amoled display – per un'esperienza...

La Open Beta 5 di OxygenOS ha un peso di oltre 3GB, e può essere messo in download da OTA sui device su cui è già presente una release beta precedente. Cosa ne dite, siete pronti ad aggiornare anche voi i vostri dispositivi OnePlus 8? Fatecelo sapere nei commenti, ricordandovi che per qualsiasi quesito in merito al nuovo firmware siamo a vostra disposizione.