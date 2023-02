I OnePlus 9 hanno accolto la OxygenOS 13 lo scorso novembre, arrivando poi a ricevere anche la versione F.19 dell’interfaccia utente proprietaria, sempre basata su Android 13. Il rilascio, però, è stato interrotto per via di un problema piuttosto grave. Dopo un primo momento di roll-out, l’azienda si è accorta che qualche utente ha riportato una defezione per cui l’upgrade non si avviava, causando il blocco permanente del dispositivo, che non poteva più essere normalmente utilizzato. Per evitare che più utenti potessero incappare nel problema, si è preferito bloccare temporaneamente l’aggiornamento in questione.

Una notizia che è arrivata con qualche giorno di ritardo in quanto gli uffici erano chiusi per via dei festeggiamenti del capodanno cinese (potete leggerla per intero a questa pagina). Le persone interessate dal disturbo, come fatto sapere dal produttore, possono rivolgersi ad un centro di assistenza dove si procederà al ripristino dello smartphone alla versione precedente, senza ovviamente perdere i propri dati. Un nuovo aggiornamento verrà rilasciato nei prossimi giorni, non appena l’OEM cinese avrà individuato, circoscritto e corretto l’errore che ha causato questo problema (non sappiamo esattamente dirvi tra quanto sarà disponibile il prossimo upgrade: al momento sarebbe meglio lasciare il dispositivo così com’è per evitare possibili guai come quello appena descritto).

Se doveste imbattervi nell’upgrade abbiate cura di non installarlo per nessun motivo al mondo: altrimenti rischiereste di restare anche voi coinvolti nel mancato avvio dell’upgrade, dovendovi poi rivolgere ad un centro di assistenza per un ripristino del software alla versione precedente (una scocciatura che potrete evitare nel modo in cui vi abbiamo appena spiegato). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com