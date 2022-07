Il mese di luglio si concluderà con una serie di offerte OnePlus davvero interessanti per il pubblico italiano. All’interno dello store ufficiale, infatti, sono già disponibili alcune promozioni per i top di gamma, tramite le quali potremo portarci a casa specifici modelli a condizioni assolutamente apprezzabili per i potenziali acquirenti. In particolare, dobbiamo individuare almeno cinque prodotti coi quali potremo fare la differenza fino al 31 del mese corrente, a patto che l’utente finale sfrutti determinati codici sconto. Si tratta di una situazione differente, pertanto, rispetto a quella analizzata di recente sul nostro magazine.

Bisogna analizzare nuove offerte OnePlus nello store ufficiale: occhio ai cinque top di gamma

Abbiamo nuove opportunità da dover esaminare a partire da oggi. Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge ad esempio che i potenziali acquirenti di un OnePlus 10 Pro possano procedere con lo sconto di 100 euro, utilizzando il codice OP10PRO. Le offerte OnePlus, in questo caso specifico, partiranno dal 20 luglio e saranno valide per tutte le configurazioni.

Ancora, chi desidera OnePlus 9 Pro 12 GB + 256 GB se lo porterà a casa in offerta a 649 euro con il codice TAKE9PRO. In questo frangente, il discorso è circoscritto alle varianti Morning Mist, Stellar Black e Pine Green. Coloro che invece puntano su OnePlus 9, avranno a disposizione 100 euro di sconto extra con il codice OP9100. In questo modo, dunque tutte le varianti saranno disponibili a partire da 619 euro.

Ancora, OnePlus Nord 2 8 GB + 128 GB pare sia finito in offerta a 299 euro usando il codice sconto TAKENORD2, con un discorso qui applicato alle varianti Gray Sierra e Blue Haze. Infine, OnePlus Nord CE 2 8 GB + 128 GB è in offerta a 309 euro con codice sconto NORDCE2, per i modelli Gray Mirror e Bahama Blue. Insomma, offerte OnePlus per tutti i gusti.