Quest’oggi, lunedì 23 gennaio, potrete trovare il OnePlus 9 Pro (anno modello 2018) su Amazon in un’offerta ancora di più conveniente: infatti, il device è in super sconto del 44% al prezzo di 519 euro (invece di 919 euro di listino), con fotocamera Hasselblad, 8GB di RAM e 128GB di storage interno, e nei colori Pine Green e Stellar Black. La disponibilità dello smartphone è immediata ed è venduto e spedito dall’e-commerce; inoltre, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme alcuni dettagli principali sulle caratteristiche e specifiche tecniche.

Il OnePlus 9 Pro 5G presenta un display Fluid 2.0 da 6,7 pollici smart AMOLED con tecnologia LTPO, risoluzione QHD+ e refresh rate di 120Hz. Il consumo di energia è ridotto di oltre il 50% garantendo al tempo stesso un’esperienza visiva fluida. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888 che, in questa variante in offerta, è supportato da 8GB di memoria RAM e 128GB di storage. Il device è alimentato da una batteria da 4500mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo da 65W ed alla ricarica wireless da 50W. Si tratta della tecnologia di carica wireless più veloce di sempre, infatti, carica dall’1 al 70% in soli 30 minuti.

Quanto al comparto fotografico, il OnePlus 9 Pro oggi al minimo storico su Amazon, è stato sviluppato in collaborazione con Hasselblad, la cui fotocamera esclusiva per mobile offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale. Sul retro dispone di una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48MP, un teleobiettivo da 8MP, un ultra-grandangolare da 50MP e una fotocamera monocromatica. Le registrazioni video sono in 8K + 4K 120fps slow-motion. Il sistema operativo è Android 11 basato su interfacci OxygenOS.

