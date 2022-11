OnePlus afferma che alcuni smartphone in arrivo sul mercato nel 2023 e oltre riceveranno quattro importanti aggiornamenti Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Il produttore cinese, però, almeno per adesso non ha reso noto di quali device si tratti, tra l’altro non è ben chiaro neanche se tali major-update giungeranno solamente sui dispositivi top di gamma oppure anche alla serie Nord di fascia media.

Questa notizia è giunta durante l’Oxygen OS Open Ears Forum, che si è tenuto a Londra, in cui si è stato confermato l’arrivo della skin OxygenOS 13.1 verso la prima metà del 2023 ed al cui margine la società cinese ha spiegato che l’introduzione di questi aggiornamenti è scaturita dal fatto che le abitudini degli utenti è cambiata. Per quanto riguarda il OnePlus 10T e il OnePlus 10 Pro, tali device riceveranno tre importanti aggiornamenti della versione del sistema operativo Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, mentre il OnePlus Nord 2T (di fascia media) riceverà solamente due major-update Android e tre anni di patch di sicurezza. Mentre, un solo aggiornamento del sistema operativo giungerà a bordo del OnePlus Nord N300 con due anni di aggiornamenti di sicurezza.

Tuttavia, anche i colossi Samsung e Google hanno promesso l’arrivo sugli ultimi telefoni di aggiornamenti del sistema operativo Android ed update di sicurezza. A prescindere da quello che offrono i principali concorrenti di OnePlus, resta il fatto che distribuire quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza è una buona cosa per gli acquirenti dei prodotti dell’azienda cinese, in quanto gli utenti utilizzeranno i loro smartphone sempre più a lungo prima di procedere con la loro sostituzione. Riuscire a mantenere i dispositivi utilizzabili per diversi anni sta a significare che un minor numero di telefoni dovrà essere riciclato o finire direttamente in discarica (a volte anche dopo pochi anni di vita).

Continua a leggere su optimagazine.com