Arrivano indicazioni interessanti e per certi versi inaspettate per quanto riguarda uno smartphone diventato molto popolare in Italia in questi mesi, come nel caso del Samsung Galaxy S10 Lite. Il mese scorso avete notato che il device sia costantemente al centro dei pensieri del produttore asiatico, al punto da ricevere con puntualità la patch di novembre. Oggi 22 dicembre, però, stiamo assistendo alla svolta più attesa a proposito di Android 11, a quanto pare disponibile prima del previsto per questo modello.

Matrimonio tra Samsung Galaxy S10 Lite e Android 11: disponibile l’aggiornamento

Un annuncio importante sotto questo punto di vista arriva direttamente dal sito SamMobile, che a conti fatti ufficializza la disponibilità dell’aggiornamento Android sul Samsung Galaxy S10 Lite. Secondo quanto raccolto finora, stiamo parlando del firmware G770FXXU3DTL1, con cui il produttore coreano ha assicurato al pubblico la patch di sicurezza di dicembre 2020. Dalle prime informazioni trapelate, emerge anche che abbia una dimensione pari a 2.053,34 MB, motivo per il quale è consigliato l’utilizzo di una rete Wi-Fi per scaricare questo importante pacchetto software.

L’upgrade porta anche tutti i miglioramenti del design di One UI 3.0 e nuove funzionalità proprie di Android 11. Insomma, nonostante una scheda tecnica non in linea con quella dei top di gamma che hanno già avuto modo di fare questo step, il grande giorno per il Samsung Galaxy S10 Lite è già arrivato. Al momento l’upgrade risulta disponibile in Spagna, ma nel giro di pochi giorni, se non addirittura poche ore, faremo lo stesso step anche qui in Italia.

A tal proposito, nel caso in cui vi sia arrivata la notifica per procedere con l’installazione via OTA, non esitate a commentare l’articolo qui di seguito. Che ne pensate di questa mossa per il Samsung Galaxy S10 Lite? Aspettiamo le vostre indicazioni in attesa dell’aggiornamento.