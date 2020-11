Il Samsung galaxy S10 Lite è sempre sulla cresta dell’onda e il supporto software che lo contraddistingue ne è una prova tangibile. Trascorsi appena 6 giorni di questo mese di novembre, il telefono ha cominciato a ricevere già l’ultima patch di sicurezza, al pari degli attuali top di gamma Samsung Galaxy S20.

Di quale pacchetto stiamo parlando più nello specifico? L’ultimo aggiornamento per il Galaxy S10 Lite include è siglato con il firmware G770FXXS3CTJ3. Va detto, ad onor di cronaca, che la distribuzione del pacchetto è appena partita in Europa e più esattamente dalla Spagna. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che, nei prossimi giorni, lo stesso update arriverò anche per gli esemplari italiani di smartphone. Oltre alla questione sicurezza, è inutile attendersi dall fatica software qualche novità in termini di funzioni o qualche ottimizzazione di rilievo. Gli esperti hanno in effetti pensato soltanto a mettere proprio al sicuro il device rispetto a rischi non sottovalutabili.

Quante minacce risolve l’ultimo rilascio per i Samsung Galaxy S10 Lite? Gli sviluppatori Google hanno lavorato a 5 vulnerabilità critiche, a 29 di carattere elevato e a 31 minacce moderate. Anche gli esperti al soldo del produttore hanno fatto la loro parte per 5 Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE) e hanno posto anche rimedio ad un bug relativo al bypass FRP (Factory REset Protection) tramite Secure Folder. Va pure riferito che l’ultima fatica software risolve anche una vulnerabilità per gli smartphone con chip Exynos 990, anche se tra questi non rientra il Galaxy S10 Lite dotato di processore Exynos 855 invece.

Come al solito, la distribuzione dell’ultimo aggiornamento avverrà gradualmente, magari prima sui dispositivi no brand dello smartphone. Solo successivamente si procederà alla diffusione della stessa esperienza software sulle variante siglate dagli operatori. In qualsiasi momento, la presenza o meno dell’update per il telefono potrà essere verificata attraverso le impostazioni del dispositivo.