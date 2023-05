I Samsung Galaxy S10 Lite e S10 5G sono gli unici modelli che continuano a ricevere regolari aggiornamenti di sicurezza, poiché entrambi i telefoni sono stati lanciati dopo il trio di punta Galaxy S10. Questa settimana, il Samsung Galaxy S10 Lite sta raccogliendo un nuovo aggiornamento che aumenta la sua versione della patch di sicurezza fino al 1 maggio 2023.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2023 per il Samsung Galaxy S10 Lite è in fase di lancio in Brasile in questo momento. Non è chiaro quando l’upgrade arriverà in altri mercati, anche se non dovrebbe volerci troppo tempo considerando che l’aggiornamento di maggio 2023 arriva così presto dopo che il device è stato aggiornato alla One UI 5.1. Detto questo, la disponibilità in diversi Paesi varierà ed il colosso di Seul potrebbe saltare l’aggiornamento di sicurezza di maggio per uno più recente in alcune Regioni. L’ultimo upgrade per il Samsung Galaxy S10 Lite è piuttosto spoglio: l’unica cosa che apporta al telefono è la patch di sicurezza di maggio 2023. Potete anche aspettarvi che gli aggiornamenti futuri includano solo miglioramenti della sicurezza. Il Samsung Galaxy S10 Lite non è più idoneo per gli aggiornamenti principali di Android o One UI e quello relativo alla One UI 5.1 sarà probabilmente l’ultimo upgrade che aggiunge nuove funzionalità al dispositivo.

Se possedete un Samsung Galaxy S10 Lite, potete verificare se il nuovo aggiornamento è disponibile seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Sarebbe meglio procedeste solo se la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50%. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com