Il Samsung Galaxy S10 Lite sembra ora ricevere il suo ultimo importante aggiornamento del firmware in Europa, o almeno in Spagna. La One UI 5.1 è in fase di lancio per il device e, una volta concluso il processo, il telefono riceverà solo patch di sicurezza per la manutenzione.

Come riportato da ‘SamMobile‘, gli utenti del Samsung Galaxy S10 Lite in Europa, almeno in Spagna, possono identificare l’aggiornamento in base alla versione del firmware G770FXXU6HWB4. Il pacchetto include la patch di sicurezza di febbraio 2023 e pesa quasi 1,2GB, anche se le sue dimensioni possono variare in base al mercato di destinazione. La One UI 5.1 è un fantastico aggiornamento del firmware ed è bello sapere che il Samsung Galaxy S10 Lite terminerà il suo viaggio con una nota positiva.

La One UI 5.1 offre una manciata di miglioramenti alla fotocamera e alla galleria, tra cui una migliore ricerca, la rimasterizzazione delle immagini e l’opzione per gli utenti di scegliere dove salvare screenshot e registrazioni dello schermo. L’app Impostazioni offre anche suggerimenti e numerose app Samsung sono state aggiornate alle ultime versioni con il supporto per One UI 5.1. Gli utenti del Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbero essere in grado di scaricare l’aggiornamento alla One UI 5.1 accedendo a menù “Impostazioni“, navigando fino alla voce “Aggiornamento software” e toccando “Scarica e installa“. Ricordate di verificare prima che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare il backup dei vostri dati, così da avere l’opportunità di ripristinarli se dovesse presentarsi l’esigenza di un hard-reset che non avevate previsto. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

