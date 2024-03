Non saranno certo contenti i non pochi possessori di Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite nel sapere che, per loro, la corsa agli aggiornamenti software si conclude in questo mese di marzo 2024. Oramai abbiamo ottenuto la certezza assoluta che per questi modelli non ci saranno neanche più delle patch di sicurezza e lo stesso vale per un paio di altri device della serie Galaxy A.

I Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite già da tempo non ricevono più major update e dunque non si attualizzano alle ultime versioni del sistema operativo. Tuttavia, fino a questo momento, i telefoni avevano ricevuto le patch di sicurezza (prima mensili e poi trimestrali). Lo stesso discorso valeva anche per i Galaxy A71 e i Galaxy A02. D’ora in po,i le cose cambieranno invece: nell’ultimo bollettino della patch di sicurezza di marzo pubblicato da Samsung, tutti e 4 i modelli menzionati non rientrano più nel supporto software previsto da produttore.

Mancando totalmente delle nuove patch di sicurezza per i Samsung Galaxy S10 Lite e compagni, nuovi pacchetti per i telefoni indicati sono altamente improbabili. Potrebbe solo accadere che il produttore ritenga necessario qualche firmware correttivo per un qualsiasi grave bug ma questa possibilità è davvero remota, oltre a non essere affatto auspicabile per chi tiene a cuore la sicurezza del proprio telefono.

Con lo stop agli aggiornamenti di sicurezza dei Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, si conclude del tutto il supporto software di tutta la serie Samsung Galaxy S10 e Note 10 (proprio i modelli Lite avevano goduto di più patch rispetto ai fratelli maggiori perché lanciati successivamente). Al contrario, per i Samsung Galaxy A71 e Galaxy A02 sono le varianti standard a non essere più supportate. i rispettivi modelli 5G dovrebbero ancora beneficiare di due anni di firmware di sicurezza.

