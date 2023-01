Il colosso di Seul ha rilasciato la patch di sicurezza di gennaio 2023 sui Samsung Galaxy S10e, S10 e S10+: molto probabilmente è stato l’ultimo aggiornamento trimestrale per i telefoni poiché presto verranno declassati allo stato di aggiornamento di sicurezza semestrale. Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S10 Lite, lanciato un anno intero dopo, è ancora idoneo per gli aggiornamenti di sicurezza mensili. A tal fine, il produttore asiatico sta implementando la patch di sicurezza di gennaio 2023 per il telefono.

L’ultimo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy S10 Lite sta per essere implementato nella variante internazionale del device. La versione del firmware del nuovo aggiornamento è G770FXXS6HWA2 e porta la patch di sicurezza di gennaio 2023, che corregge più di qualche dozzina di vulnerabilità di sicurezza. Sebbene l’aggiornamento sia attualmente in fase di lancio solo in Spagna, ci aspettiamo che sia disponibile in altre Regioni nei prossimi due giorni. Come al solito, bisognerà seguire il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa” per verificare la disponibilità dell’aggiornamento. Non c’è niente di entusiasmante in questo upgrade, in quanto non apporta nuove funzionalità.

Nel novembre 2022, il colosso di Seul ha aggiornato il Samsung Galaxy S10 Lite ad Android 13 (One UI 5.0), l’ultimo importante aggiornamento software del telefono. Ciò significa che non riceverà Android 14. Il resto dei dispositivi della serie, ovvero i Samsung S10e, S10 e S10+, non ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 poiché è stato lanciato un anno prima del Samsung Galaxy S10 Lite, che continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza mensili fino ad aprile. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com